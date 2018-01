L’ex star di Glee Mark Salling si è suicidato

Calciomercato - L’ex Roma Grenier è in vendita : no alla Mls - vuole restare in Europa : Clement Grenier ha detto no alle sirene della Major League Soccer. A rivelarlo e’ France Football, secondo il quale il 27enne centrocampista del Lione ha rifiutato un’offerta del Montreal Impact, squadra guidata dal suo ex allenatore Remi Garde e che ha in organico gli italiani Mancosu e Donadel. Grenier, che in questa stagione ha giocato solo 4 minuti in Ligue 1, preferirebbe una soluzione europea per proseguire la sua carriera. Il ...