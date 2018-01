Lecito usare Gesu' e Maria negli spot

Strasburgo : Lecito usare Gesù e Maria nelle pubblicità : La Corte di Strasburgo condanna la Lituania per aver sanzionato un'azienda che aveva scelto le immagini di Gesù e Maria per vendere dei jeans. Per l'Ue, ha violato la libertà d'espressione. "Civiltà Cattolica" replica "la libertà di espressione non può umiliare la libertà religiosa". La vicenda Nel 2012 la Sekmadienis Ltd, azienda lituana produttrice di abiti. decide di lanciare una campagna pubblicitaria con protagonisti un uomo e una donna, ...

