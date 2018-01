L'arcivescovo Silvano Tomasi : "Con il nucleare l'umanità rischia il suicidio - Trump punta all'esibizione della forza tra gli Stati" : Arcivescovo Tomasi, lei che è diplomatico vaticano di lungo corso, e numero due del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, nel discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente americano Trump ha affermato che come parte della loro difesa gli Stati Uniti devono modernizzare e ricostruire il loro arsenale nucleare. Papa Francesco invece è più volte intervenuto per mettere in guardia dalla corsa al nucleare che comporta i ...