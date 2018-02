La tecnologia dietro al Bitcoin potrebbe cambiare il mondo della sanità : Seppure i principi da cui sono nati Bitcoin e criptovalute siano stati inizialmente sfruttati e sperimentati in campo economico, la stessa tecnologia ha il potenziale adatto per rinnovare radicalmente numerosi settori industriali, incluso il mondo della sanità. La blockchain (tradotto: catena di blocchi) è un sistema che registra transazioni su blocchi collegati tra loro e li archivia in registri crittografati. Non esiste alcun amministratore, ...

La tecnologia dietro al Bitcoin potrebbe cambiare il mondo della sanità : Nel settore sanitario, le blockchain potrebbero rivelarsi incredibilmente utili nella gestione e archiviazione dei più disparati documenti di carattere medico