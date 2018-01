La tassa occulta sul canone Rai

Inail - così la tassazione occulta che vale 32 miliardi pesa soprattutto sulle spalle degli artigiani : Altro che “piccolo è bello”. Nuovi dati mettono in luce quanto la tassazione occulta operata sulle imprese attraverso i premi Inail ricada soprattutto sulle spalle delle pmi e, in particolare, sugli artigiani. Il dossier pubblicato sull’ultimo numero di FQ Millennium mostra come quella che è un’assicurazione sociale (e che come tale, per legge, non dovrebbe realizzare utili) sia in realtà in avanzo strutturale da molti anni e abbia accumulato un ...