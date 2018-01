Baldissoni : «La Roma non ha bisogno di soldi - a breve il nuovo sponsor» : «Se la Roma avesse avuto l'esigenza di vendere Dzeko lo avrebbe fatto», ha affermato il dg giallorosso. L'articolo Baldissoni: «La Roma non ha bisogno di soldi, a breve il nuovo sponsor» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Jonathan Silva alla Roma / Calciomercato : il terzino non potrà giocare in Champions : Jonathan Silva alla Roma, Calciomercato: preso il terzino argentino, atteso in Italia per visite e firma. Il direttore sportivo giallorosso si è assicurato il calciatore dello Sporting(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:29:00 GMT)

Roma - pregiudicato occupa casa del custode della scuola e non vuole sgomberarla : arrestato. Raggi : 'E' finita Scroccopoli' : 'Aveva occupato di nuovo un immobile comunale appena liberato, dove gli agenti avevano trovato armi e un bilancino di precisione. Siamo nel quartiere Don Bosco, a pochi passi alla scuola elementare '...

Morto Romano Cagnoni fotografò il mondo : E poi tante altre copertine dei magazine più influenti del mondo, dal Times al Guardian, dall'Observer al New Yok Times. Il suo lavoro lo ha portato dall'Irlanda all'Estremo Oriente, dall'ex ...

morto il fotoreporter italiano Romano Cagnoni : 'Pictures on the Pages', curato dall'editor del Sunday Times Harold Evans, lo incluse nel novero dei fotoreporter più famosi al mondo.

CALCIOMERCATO Roma/ News - Ds Genoa : "Secondo me lo scambio con Laxalt non si farà" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA News, ultime legate al club giallorosso allenato da Eusebio Di Francesco: il dirigente Gianni Buffetti consiglia Matteo Politano del Sassuolo, conteso da Napoli e Juve.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:20:00 GMT)

Romano Prodi : "Liberi e Uguali non è per l'unità del centrosinistra. Il Pd sì. Punto" : "Liberi e Uguali non è per l'unità del centrosinistra. Punto". Invece Matteo Renzi sì? "Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l'unità del centrosinistra". Invece Grasso, D'Alema e Bersani no? "In questo momento non sono per l'unità del centrosinistra. Punto". Lo dice l'ex premier Romano Prodi, sentito al telefono da Affaritaliani.it.Lei il 4 marzo andrà ...

Calciomercato Roma/ News - Ds Genoa : "Secondo me lo scambio con Laxalt non si farà" (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News, ultime legate al club giallorosso allenato da Eusebio Di Francesco: il ds del Genoa Perinetti non crede che lo scambio Laxalt-Bruno Peres possa andare in porto.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 17:16:00 GMT)

Qualità dell'aria Roma - il Comune : "È tra le migliori grandi città italiane". Greenpeace : "Non è vero" : Botta e risposta tra il Comune di Roma e Greenpeace sulla qualità dell'aria nella Capitale. La polemica nasce da un comunicato del Campidoglio in cui si afferma: "Roma è tra le migliori città italiane per qualità dell'aria. Il Campidoglio ha reso noto che nel 2017 ci sono stati 26 sforamenti dei limiti imposti dalla legge alle polveri sottili, ben al di sotto dei 35 permessi dalla normativa. Anche nella classifica di ...

Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma - Conte conferma : Dzeko non verrà : Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma: operazione chiusa, ecco i dettagli. Il terzino sinistro brasiliano pronto a volare a Londra, per giocare alle dipendenze di Antonio Conte(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:56:00 GMT)

Calciomercato Conte : «Dzeko è della Roma e non si muove» : LONDRA - " Dzeko è della Roma e penso continuerà ad essere un giocatore della Roma". Antonio Conte mette la parola fine alla trattativa tra i giallorossi e il Chelsea, mentre si appresta ad accogliere ...

Viabilità : Nebbia a Roma - spargisale a Frosinone : Roma- Astral Infomobilità comunica che a causa delle basse temperature della notte appena trascorsa, sono all’opera mezzi spargisale di Astral spa sulle strade regionali Forca... L'articolo Viabilità: Nebbia a Roma, spargisale a Frosinone su Roma Daily News.

La Roma oggi : una squadra implosa e rassegnata - che corre ma non vince : A l di là della scontentezza e l'amore, la Roma ha una situazione semplicemente aritmetica. Consuma da anni più di quello che produce. Questo apre continui vuoti di bilancio. Si comporta in sostanza ...

Calciomercato Roma/ News - Vidal arriva solo se non parte Dzeko (Ultime notizie) : Calciomercato Roma News, ultime legate al club giallorosso allenato da Eusebio Di Francesco: Aleix Vidal arriverà dal Barcellona solo se non partirà Edin Dzeko verso il Chelsea di Conte.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 03:48:00 GMT)