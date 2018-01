La moto del mese | BMW R nineT Racer | il gusto rétro

motoGP - Franco Morbidelli : “Un bell’inizio - non vedo l’ora di tornare in sella alla Honda in Thailandia” : Può ritenersi soddisfatto Franco Morbidelli, dopo aver terminato la sua prima sessione di test in MotoGP a Sepang (Malesia) in sella alla Honda del team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. Il pilota italiano, campione del mondo della Moto2 nel 2017 ed esordiente quest’anno nella top class, è stato protagonista nella prima giornata di una caduta, senza nessuna conseguenza fisica seria che ne ha però un po’ ostacolato il programma di ...

Onrush : annunciata la data di uscita del nuovo racing degli sviluppatori di Driveclub e motorstorm : Evolution Studios rischiava la chiusura ma il salvataggio da parte di Codemasters ha dato nuova linfa vitale a un team che in ambito racing ha sicuramente ancora parecchio da dire.Stiamo parlando dello studio che ha realizzato prodotti forse non perfetti ma pieni zeppi di qualità e pregi che hanno appassionato milioni di giocatori. Gli sviluppatori che hanno realizzato Motorstorm e Driveclub avevano annunciato Onrush nel corso della Paris Games ...

motoGp - Morbidelli : «Abbiamo fatto un buon lavoro» : SEPANG - Franco Morbidelli, il Campione del Mondo in carica della Moto2, non vedeva l'ora di salire nuovamente sulla sua Honda RC213V. L'italo brasiliano ha staccato il diciassettesimo posto assoluto, dimostrando però maggiore feeling con la ...

Disabili - malattia del motoneurone : Fontana racconta 4 storie che insegnano come non si è mai “sconfitti in partenza” : “Ogni storia che ho incontrato e ho vissuto mi lascia la consapevolezza che vale la pena giocare la propria vita, con le sue regole e le sue strategie, come negli scacchi, ciascuno alla ricerca del proprio ruolo, insieme agli altri pezzi”. Queste sono alcune delle parole che Alberto Fontana ha scritto nel suo libro Le regole dei motoneuroni, edito da Mondadori. Alberto è affetto da atrofia muscolare spinale (Sma), è sposato con Anna e ha tre ...

motoGP - Test Sepang 2018 : Franco Morbidelli muove i primi passi da rookie - ma c’è ancora tanto da migliorare : Com’è dura la vita da esordiente. Franco Morbidelli, fresco Campione del Mondo della Moto2, sta vivendo il salto di categoria in MotoGP con annessi e connessi. Da un lato l’adrenalina di poter competere ai massimi livelli e contro i più grandi campioni delle due ruote a soli 23 anni. Dall’altro lato sa che deve imparare in fretta e crescere minuto dopo minuto per non vivere la stagione d’esordio completamente da ...

motoGP 2018 - test Sepang. Andrea Dovizioso : “Ho capito i vantaggi della nuova Ducati - a mio agio con la moto” : Andrea Dovizioso può tracciare un bilancio positivo sulla sua Ducati dopo i tre giorni di test a Sepang. Il vicecampione del mondo ha ben figurato sul tracciato malese e la moto ha dato le risposte che ci si attendeva, soprattutto in percorrenza di curva. Queste le dichiarazioni rilasciate dal forlivese al termine dell’ultima sessione di test. “E’ stato un test molto interessante, anche un po’ strano: ieri avevamo avuto dei problemi e non ...

Automotoretrò 2018 Torino : date - programma e info della 36esima edizione : ... l'obiettivo per l'edizione 2018 è quello di raggiungere e superare quota 70.000 visitatori, proponendo un vero e proprio viaggio nel mondo dei motori a 360 gradi e dando la possibilità ad ...

Roma : Perde il controllo della moto - centauro in codice rosso : Roma- Un motociclista italiano di 36 anni ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sulla via Ostiense nei pressi di via dell’Equitazione.... L'articolo Roma: Perde il controllo della moto, centauro in codice rosso su Roma Daily News.

Test motogp Sepang 2018/ Streaming video - diretta tv : esordio difficile per Morbidelli. Classifica - tempi : Test Sepang 2018 Motogp Streaming video e diretta tv: tempi e Classifica della terza e ultima giornata di Test con Valentino Rossi e la Ducati, oggi 30 gennaio(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:37:00 GMT)

Lieve scossa di terremoto avvertita nei pressi del Lago di Garda Nord (TN) : Una Lieve scossa di terremoto si è verificata alle ore 8.56 di oggi, Martedì 30 Gennaio, in Trentino Alto Adige. Il sisma, di magnitudo 2.3 sulla scala Richter, è stato localizzato nell'area...

motoGP - Test Sepang 2018 : Valentino Rossi si gode l’esordio con la nuova Yamaha - i problemi del passato sono alle spalle? : Molto spesso i piloti vivono un rapporto viscerale e d’affetto con la propria moto o con la propria vettura. Nel caso di Valentino Rossi si può dire, quindi, che con l’edizione 2017 della sua Yamaha il feeling non sia mai decollato, nemmeno del primo istante. Invece, vedendo quanto sta accadendo in questi primi Test pre-stagionali di Sepang, si potrebbe parlare di vero e proprio colpo di fulmine con il suo mezzo. Troppo entusiasmo ...

Terremoto Centro Italia : proseguono i lavori per la realizzazione delle Sae : Ad oggi sono stati completati i lavori in 128 aree e sono state consegnate ai Sindaci 2.317 Soluzioni Abitative di Emergenza (Sae) in 35 comuni. In particolare sono 987 le casette consegnate nelle Marche, 693 nel Lazio, 509 in Umbria e 128 in Abruzzo. Attualmente sono in corso lavori in 72 aree. Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite, al 28 novembre, sono complessivamente 3.662 le Sae ordinate per i 48 comuni che ne hanno fatto ...

Daniele Bossari/ Il vincitore del GF Vip scalda i motori con Gabriele Parpiglia - foto (Isola dei Famosi 2018) : Daniele Bossari, il conduttore è acclamatissimo dopo la vittoria del Grande Fratello Vip 2 eppure c'è ancora chi non lo vuole e il motivo è abbastanza singolare. (Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 20:51:00 GMT)

motoGP - Maverick Vinales : “Siamo sulla strada giusta. Domani farò delle simulazioni di gara” : Maverick Vinales ha concluso in testa la seconda giornata di Test MotoGP sulla pista di Sepang. Il centauro spagnolo sembra essersi definitivamente messo alle spalle i problemi della passata stagione, tornando a spingere forte in sella alla Yamaha. Il 23enne catalano, in un’intervista rilasciata a Marca.com, ha espresso grande ottimismo sul potenziale della moto di Iwata: “Abbiamo voluto lavorare molto nelle ore più calde per cercare ...