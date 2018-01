: RT @FieraMilanoSpa: Da #CittàdelMessico @museofridakahlo dove è icona a #Milano @MudecMi dove è in mostra: #FridaKahlo in viaggio… Oltre il… - CelesteTorino : RT @FieraMilanoSpa: Da #CittàdelMessico @museofridakahlo dove è icona a #Milano @MudecMi dove è in mostra: #FridaKahlo in viaggio… Oltre il… - Ormari_ : Sarebbe la terza mostra che vedo su Frida Kalho, ma non sarebbe mai troppo. Ci andrò. - EDSpicture : RT @MudecMi: #31gennaio, #FridaKahlo: -1 all'apertura della mostra. Vi aspettiamo domani, #1febbraio, al #Mudec di #Milano per immergerci i… - farfallarrubia : RT @HuffPostItalia: La mostra di Frida Kahlo a Milano per andare oltre il mito. Quando Picasso disse: "Neanche io so dipingere una testa co… - Gio_Ieluzzi : RT @ComuneMI: Al @MudecMi dal #1febbraio, la mostra "Frida Kahlo. Oltre il mito". Esposte opere provenienti da tutto il mondo e dalle due p… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Un anno prima di morire, nell'aprile del 1953, la Galeria de Arte Contemporaneo di Città del Messico ospitò la prima importante retrospettiva messicana dedicata ai dipinti di(1907-1954). Lei era troppo malata per poter presenziare, o meglio, così pensarono gli organizzatori, ma all'improvviso, il colpo di scena. Verso le otto di sera l'artista, vestita con il suo costume messicano preferito, arrivò con un'ambulanza e venne portata in barella fino al grande letto che era stato posizionato all'interno della galleria, decorato con le foto del marito - il grande muralista Diego Rivera - e dei suoi eroi politici - Malenkov e Stalin. Uno per volta, tutti i suoi amici e i tantissimi ammiratori si avvicinarono per salutarla cantando e ballando attorno a letto fino alle prime luci dell'alba.Una danza in suo onore che continuò anche anni dopo, ...