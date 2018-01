Coppa Italia - la Juve sbanca Bergamo : 0-1 : 22.44 La Juve ipoteca la finale di Coppa Italia, vincendo 1-0 a Bergamo con l'Atalanta. Ritorno il 28 febbraio all'Allianz Stadium a Torino. Pronti via e bianconeri in vantaggio: in contropiede Higuain riceve palla, entra in area, salta Masiello e batte Berisha (3'). Partenza super della Juve che è più volte pericolosa. Al 24' Benatia tocca col braccio su cross di de Roon, Valeri,richiamato dal Var,assegna il rigore, ma Buffon 'ipnotizza' ...