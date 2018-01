La Hunziker zittisce la Lucarelli | Scrivi solo cose false | ​noi aiutiamo le donne

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) "Abbiamo deciso di presentare querela e porteremo come testimoni tutte leche abbiamo aiutato in questi anni e che stiamo aiutando in queste ore e vinceremo", inizia così lo sfogo di Michelleal settimanale Oggi dopo il duro attacco di Selvaggianei confronti dell'associazione Doppia Difesa.La giornalista, infatti, qualche giorno fa, ha pubblicato su Il Fatto Quotidiano una lunga inchiesta nella quale sostiene che l'associazione fondata da Michellee Giulia Bongiorno nel 2007 abbia alcuni disservizi. "Perché non rispondevate a mail e telefonate? - scriveva nel lungo articolo la-. Perché la vostra pagina Facebook è stata aggiornatadopo il mio attacco? Non ho contestato le donazioni, ma altro. Ho parlato di disservizi oggettivi, reali e documentati".Ora larisponde e lo fa sulle ...