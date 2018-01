La Cina donò sede all’Unione Africana Per spiarla? L’accusa di Le Monde

NBA 2018 : LeBron trasCina i Cavs - perdono Houston e San Antonio : La lotta per i playoff e per i piazzamenti è sempre più accesa. Sia ad Est che ad Ovest, diverse squadre sono racchiuse in una manciata di vittorie, e con la stagione regolare NBA 2017-2018 che ormai volge verso l’epilogo, la sfida si sta facendo incandescente. Nella notte, si sono disputate ben 10 partite, con 20 squadre impegnate. I Cleveland Cavaliers si sono affidati a LeBron James per provare a fermare la crisi in cui sono incappati. ...

NBA 2018 : LeBron trasCina i Cavs - perdono Houston e San Antonio : La lotta per i playoff e per i piazzamenti è sempre più accesa. Sia ad Est che ad Ovest, diverse squadre sono racchiuse in una manciata di vittorie, e con la stagione regolare NBA 2017-2018 che ormai volge verso l’epilogo, la sfida si sta facendo incandescente. Nella notte, si sono disputate ben 10 partite, con 20 squadre impegnate. I Cleveland Cavaliers si sono affidati a LeBron James per provare a fermare la crisi in cui sono incappati. ...

L'economia torna a correre - ma altre sfide attendono la Cina : ... a dire che questo è il momento giusto per 'riparare il tetto mentre splende il sole', alla luce della ripresa delL'economia globale. Ogni mossa di Pechino pesa sul mondo Il FMI riconosce alla Cina ...

Cina - Pil quarto trimestre +6 - 8% (attese +6 - 7%) - deludono vendite dett : L'economia cinese nel quarto trimestre ha registrato una crescita leggermente superiore alle attese, mentre le vendite al dettaglio di dicembre hanno deluso le aspettative.

LA POSTA DEI LETTORI / Ravenna e Cina. Solo chi investe in ciò che gli altri non vedono fa numeri : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Una regola fondamentale dell'economia dice: Solo chi investe in ciò che gli altri non vedono, fa i grandi numeri. L'Italia nel suo complesso è un paese trasformatore,...

Duma : gli USA vedono Russia e Cina come un nemico in possibile guerra - : In precedenza sono stati pubblicati i risultati delle indagini del centro americano Rand. Il rapporto indica che le forze armate degli Stati Uniti, davanti al processo di ammodernamento militare dei ...

Cadono calCinacci dall'edificio dell'Ospedale Annunziata : 'Senza rete protettiva avremmo assistito a una tragedia' : NAPOLI - Cadono calcinacci dell'Edificio dell'Ospedale Annunziata. Il pericolo è stato riscontrato sul lato di Corso Umberto. La rete protettiva è riuscita a contenere i numerosi calcinacci che si ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2017-2018 : le pagelle dell’Italia. Elena Fanchini viCina al colpaccio - bene Sofia Goggia. Deludono gli uomini : Le prime due gare di weekend della Coppa del Mondo di sci alpino 2017-2018 sono state dedicate agli specialisti della velocità, sia in campo maschile che in campo femminile. Gli uomini hanno disputato il super G a Beaver Creek (Stati Uniti), le donne hanno gareggiato nella prima delle due discese in programma a Lake Louise (Canada). Un’Italia dai due volti: diamo i voti agli atleti azzurri. Dominik Paris 5,5 – Non è ancora il miglior ...

Cadono calCinacci dalla chiesa monumentale Santa Marta : Basta un poco di vento e gli edifici del centro storico Cadono a pezzi. Dopo la tragedia della Galleria Umberto I, che costò la vita al giovane Salvatore Giordano, e dopo altri e numerosi cedimenti ...

Basket - Nba : cadono Golden State e Boston - Harden trasCina Houston : WASHINGTON - Boston è tornata umana. Quarta sconfitta stagionale, la seconda nelle ultime quattro gare dopo la serie di 16 vittorie consecutive interrotta con Miami meno di una settimana fa. Davanti ...

No vax uccidono bambini non vacCinati/ Il commissario Ue : “responsabili morali della loro morte” : “No vax uccidono bambini non vaccinati”: Commissione Ue Sanità a muso duro. “Ci riportano a età della pietra”, ha dichiarato dal lituano Vytenis Andriukaitis.(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 06:49:00 GMT)