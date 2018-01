Kirsten Dunst aspetta un bambino

: RT @vogue_italia: .@kirstendunst mostra il pancione nella serie di ritratti firmati @OfficialRodarte! Scoprite i magici scatti qui: https:/… - mykorkusuz : RT @vogue_italia: .@kirstendunst mostra il pancione nella serie di ritratti firmati @OfficialRodarte! Scoprite i magici scatti qui: https:/… - vogue_italia : .@kirstendunst mostra il pancione nella serie di ritratti firmati @OfficialRodarte! Scoprite i magici scatti qui:… - ragazzadiperla : RT @IsabellaCesarin: Io arranco tra tutti quei fili di lana grigi che mi si attaccano alle gambe. Sono così pesanti da trascinare. Justine… - CasaLettori : RT @IsabellaCesarin: Io arranco tra tutti quei fili di lana grigi che mi si attaccano alle gambe. Sono così pesanti da trascinare. Justine… - Laprimaneve : RT @IsabellaCesarin: Io arranco tra tutti quei fili di lana grigi che mi si attaccano alle gambe. Sono così pesanti da trascinare. Justine… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) In queste ore hanno cominciato a diffondersi alcune voci secondo cui l’attricesarebbe incinta. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma un servizio fotografico realizzato dall’attrice per una campagna di Rodarte sembrerebbe togliere ogni dubbio visto il “pancione” esibito. Da mesi solo ipotesi Da tempo si sospettava la gravidanza dell’attrice ma nessuno ne aveva avuto la certezza. Ad accrescere i dubbi il fatto che da settimane la star tendeva ad apparire in pubblico con abiti piuttosto larghi, utilizzati per mascherare il ventre. Gli scatti realizzati per Rodarte, un marchio di abbigliamento innovativo fondato dalle sorelle Mulleavy, hanno tolto ogni dubbio. In uno di questi, pubblicato su Instagram,è raffigurata con un vestito rosso fluente tappezzato di fiori, in un altro con un elegante cappotto beige, ma ad ogni modo in tutti è chiaramente visibile la “dolce ...