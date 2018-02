Katherine Heigl in Suits 8 al posto di Meghan Markle? Tutti i dettagli sul suo ruolo

: #KatherineHeigl in #Suits 8 al posto di #MeghanMarkle? Tutti i dettagli sul suo ruolo - OptiMagazine : #KatherineHeigl in #Suits 8 al posto di #MeghanMarkle? Tutti i dettagli sul suo ruolo - 3cinematographe : #KatherineHeigl si unisce come regular al cast di #Suits - Stagione 8 - telesimo : #Suits: dopo l'abbandono di Meghan Markle, nella stagione 8 arriva Katherine Heigl. Chi preferite? Like per Meghan… - daring21016 : Ho visto " Katherine Heigl " in tendenza ma cos spiegatemiii - YellNews : Da Grey's Anatomy a Suits, Katherine Heigl entra nel cast dell'ottava stagione. I primi dettagli -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 31 gennaio 2018)in8. Questa notizia sommata a quelle delle scorse ore sta travolgendo i fan che non sanno, a questo punto, se essere tristi per l'uscita di scena dio felici per l'arrivo dell'amata Izzie Stevens di Grey's Anatomy. L'annuncio è di poco fa e ha lasciatoa bocca aperta visto che non si tratta di unda guest star ma regular.USA Network ha confermato chein8 sarà chiamata a colmare il vuoto creato dalla prossima uscita di. L'attrice reciterà accanto a Gabriel Macht e vestirà i panni di Samantha Wheeler, un nuovo e talentuoso partner della Pearson Specter Litt pronta a sfidare lo status quo e diventare il più grande socio dell'azienda o addirittura il suo peggior nemico.Lasi unirà al cast dell'ottava stagione con Sarah Rafferty, Rick Hoffman e Dule Hill, promossa questa settimana a regular ...