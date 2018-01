Juventus | Matuidi | ' Buffon deve continuare a giocare!'

Juventus - Matuidi a rischio per il Chievo : contusione alla coscia per il francese : Juventus, Matuidi a rischio per il Chievo: contusione alla coscia per il francese Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Matuidi A rischio – Dopo la vittoria contro il Genoa, la Juventus fa il punto della situazione riguardo i suoi infortunati. IL COMUNICATO DEL CLUB BIANCONERO Tra coloro i quali si sono aggiunti alla lista degli indisponibili ...

Infortunio Matuidi : il bollettino medico della Juventus : Infortunio Matuidi – “Ha riposato Blaise Matuidi che ieri sera durante il match ha riportato un’importante contusione alla coscia destra, con conseguente versamento di sangue, che verrà valutata nei prossimi giorni”. Questo quanto rivelato dal sito ufficiale bianconero in merito al centrocampista della Juventus uscito acciaccato dalla gara di ieri sera contro il Genoa. Allegri inizia dunque a valutare le alternative a sua ...

Serie A - Juventus. Matuidi : 'Amo il gioco di questa squadra. Qui bisogna vincere tutto' : Idee chiare, chiarissime. Nonostante un'avventura iniziata 'solo' sette mesi fa. Tra Blaise Matuidi e il mondo bianconero è subito scattata la scintilla. "Cos'è per me la Juventus? Orgoglio. La Juventus è un club con una grande storia, ma anche un presente glorioso: ha vinto gli ultimi sei scudetti di ...

Juventus : Benatia - Pjanic e Matuidi si allenano con un coach d'eccezione : DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Ha fatto sudare sportivi di ogni genere, oltre che attori. coach Meddy Dubai, così si fa chiamare, in questi giorni ha tre juventini tra le mani. Benatia , Pjanic e ...

Gli insulti razzisti a Blaise Matuidi in Cagliari-Juventus : Il centrocampista francese della Juventus ha subito cori offensivi e lo ha denunciato su Instagram, pochi giorni dopo un episodio simile a Verona The post Gli insulti razzisti a Blaise Matuidi in Cagliari-Juventus appeared first on Il Post.

Juventus-Torino - le pagelle bianconere : Sturaro stecca. Matuidi ringhia - Pjanic illumina : SZCZESNY - voto: 6 Il palo lo salva, lui deve impegnarsi solo sul tiro di Rincon e aspettare 72' al freddo. Sturaro - voto: 4,5 Libera Berenguer con una scivolata comica e si perde Niang nell'unica ...

Juventus - i nuovi alla ribalta : Douglas Costa e Matuidi decisivi nel derby : Torino, 4 gennaio 2018 - Il nuovo anno non si poteva aprire in maniera migliore per la Juventus . Tonica e brillante la Signora ammirata contro il Torino , parso davvero poca cosa di fronte allo ...