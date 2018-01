Juve | senti Raiola | ' Kean vale 75 milioni'

Juve - senti Marino : 'Pogba all'Atalanta - era fatta' : Pierpaolo Marino , ex direttore generale dell' Atalanta , ha svelato un retroscena di mercato dagli studi di Rai Sport : 'A Bergamo presi Paul Pogba in comproprietà con la Juventus , quando ancora esistevano le comproprietà. Ma il ragazzo volle soltanto i bianconeri'.

Le manette di Cacciatore/ Video Chievo Juventus : difficile che i clivensi presentino ricorso per la squalifica : Le manette di Cacciatore, Video: il difensore del Chievo rischia tre giornate di squalifica dopo la sanzione contro la Juventus. Il precedente ci porta a un gesto di Tonelli di due anni fa.

SENTITE Sconcerti : ' La Juve su Politano? cosa normale - Marotta ha ragione' : M ario Sconcerti , editorialista del corriere della sera è intervenuto nella trasmissione Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'inserimento della juventus nella trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Politano. Sconcerti: ' La ...

Juve - senti Emre Can : "Parlo con tutti e non ho firmato ancora con nessun club" : "Non ho firmato con alcun club. Ma sto parlando con tutti, Liverpool compreso". Queste le considerazioni di Emre Can riportate da The Guardian relative al proprio futuro. Un futuro che, stando al suo ...

Calciomercato Juventus - Psg su Dybala? Sentite il patron Al-Khelaifi : Nelle ultime settimane il nome di Paulo Dybala è stato accostato con insistenza al Psg, oltre al Manchester United. RadioMercato ha più volte ipotizzato un passaggio della ‘Joya’ a Parigi nella prossima estate, soprattutto per le ultime mosse del fratello-agente dell’argentino Mariano che avrebbe parlato proprio con la dirigenza parigina. Intervistato dai microfoni de ‘La Stampa’, però, il patron del Psg, ...

Juve - lo sfogo di Matuidi : 'Ho sentito cori razzisti. Io non riesco a odiare' : 'Ho assistito a scene di razzismo durante la partita'. È l'accusa di Blaise Matuidi dopo gli insulti subiti al 40' del primo tempo della sfida tra Cagliari e Juventus. 'Le persone deboli - scrive su ...

PROBABILI FORMAZIONI / Cagliari Juventus : quote - ultime novità live. Tanti assenti per entrambe (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Cagliari Juventus: quote e ultime novità live sui moduli e i titolari per il posticipo di Serie A per la 20^ giornata alla Sardegna Arena

Juve - senti Ravanelli : 'Dybala è un valore aggiunto - va tutelato' : Il ragazzo sa che Allegri sta cercando di fare il suo bene, è in una delle società più importanti al mondo. Le esperienze negative sono quelle che ti aiutano a crescere, non cresci solo facendo due ...

Juve - senti Boninsegna : 'Sei incompleta - ecco cosa serve' : Ai microfoni del Corriere dello Sport, Roberto Boninsegna parla del mercato della Juve: 'Io farei tre interventi in entrata, uno per reparto: qualche sforzo negli acquisti va messo in conto. Prima di tutto, la Juve non ha un regista ...

Juve - senti Pochettino : “Io come Allegri. Ecco cosa penso di Dybala e Higuain. Kane il nostro Totti” : La Juventus affronterà il Tottenham negli ottavi di finale di Champions League, andata all’Allianz Stadium e ritorno a Wembley. In vista del doppio confronto con i bianconeri, il tecnico degli ‘Spurs’, Mauricio Pochettino, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “cosa ho pensato al sorteggio? Finalmente vedo la terra delle mie origini. Sono venuto in Italia diverse volte, ...

Verona-Juventus - Allegri : "Tanti assenti. Ballottaggio Marchisio-Bentancur" Verona-Juventus, Allegri – La Juventus chiuderà il suo 2017 contro il Verona. La sfida del 'Bentegodi', sarà anche l'ultima dell'anno del calcio italiano. Il match è in programma in posticipo domani sera.

Juve - senti Ranieri : 'Ecco cosa deve temere della Roma' : L'ex tecnico di Roma e Juve Claudio Ranieri ha parlato al Corriere dello Sport prima del big match di questa sera: 'Quale è il reparto più forte della Juve e quello più forte della Roma? Il reparto più forte della Juve è, me lo faccia dire così, che tutti possono fare gol. ...

Bologna-Juventus - Allegri : "Dybala in panca. Assenti Chiellini - Cuadrado e Buffon" Bologna-Juventus, Allegri – Dopo la doppia sfida contro Napoli ed Inter, la Juventus fa visita al Bologna per cercare di portarsi in cima alla classifica sperando in un passo falso delle dirette avversarie. La sfida con i

Juventus - senti Barzagli : il sostituto di Bonucci - lo scudetto ed il “ritorno” dei bianconeri : Un mese fa aveva mandato un chiaro segnale al gruppo: bisognava tornare a essere la vera Juventus, a capire cosa significhi indossare la maglia bianconera. Andrea Barzagli ha colto nel segno, perche’ da allora la “Signora” ha ripreso a essere solida e vincente. “Non c’e’ stato solo il mio messaggio, anche il mister ci ha messo molto del suo – ha spiegato il difensore toscano ai microfoni di Sky Sport 24 ...