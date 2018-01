Juve | Chiellini | Napoli? Il titolo si decide all' ultimo Champions bella e

Juve - Chiellini annuncia il rinnovo : 'Nei prossimi mesi l'accordo' : Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco l'intervista al difensore italiano: 'A Napoli match importante. Quando serve riusciamo ad alzare il livello. A breve rinnovo il contratto. Nei prossimi mesi ci metteremo d'accordo'

Juventus - Chiellini : 'Napoli? Ce la giocheremo fino a maggio' : TORINO - Giorgio Chiellini a Bergamo è stato uno dei migliori, ai microfoni di Sky Sport , ha parlato del momento della Juventus subito dopo la vittoria in Coppa Italia contro l' Atalanta : 'Come lo scorso anno, siamo ripartiti dopo un momento negativo. Abbiamo ritrovato il piacere ...

Buffon compie 40 anni / Il compleanno del portiere della Juventus - Chiellini : gli manca solo un trofeo… : Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 15:28:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Genoa - il duello Chiellini vs Rossi. Quote - novità live (Serie A 21^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Genoa: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella ventunesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 15:47:00 GMT)

Juventus : Buffon e Chiellini nella Top 11 europea : Il 2017 è stato un anno importantissimo e di conferme per la Juventus, che continua a fare incetta di premi ed onoreficenze. L’ultima è quella del Uefa che ha inserito il capitano Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini nella Top 11 europea, il Team of The Year 2017. nella formazione ideale, infatti, insieme al portiere ed al roccioso difensore centrale, erano presenti calciatori davvero fenomenali come Messi e Cristiano Ronaldo; tra ...

Calciomercato Juventus - Chiellini al Manchester City? La situazione Video : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la #Juventus. Stando a quanto riporta la nota testata Sportmediaset, il Manchester City è piombato su Giorgio Chiellini, da anni perno della difesa della Juventus, nonché uno dei migliori giocatori al mondo nel suo ruolo. Dopo il lunghissimo corteggiamento a Leonardo Bonucci che però ha deciso di prore la sua carriera al Milan, il tecnico dei Citizens ha deciso di virare sul ...

Juve - Dybala e Chiellini nel mirino di United e City : Alcuni osservatori dei Red Devils ieri erano a Cagliari per seguire da vicino l'argentino, Guardiola invece vuole il difensore

Calciomercato Juventus/ News - Chiellini pronto il rinnovo fino al 2020 (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club allenato da Massimiliano Allegri: il difensore centrale Giorgio Chiellini pare pronto a rinnovare il suo contratto fino al 2020.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:26:00 GMT)

Juventus - le pagelle : Douglas Costa imprendibile - Chiellini è un muro : Szczesny 6: Serata tranquillissima, unico brivido il diagonale di Niang nel primo tempo, lo salva il palo. Sturaro 5: Arrugginito. Sulla destra pasticcia, perde troppi palloni e lascia sfilare Niang ...

Calciomercato Juventus - Conte allo scoperto : “Chiellini al Chelsea? Ecco la verità” : Da ieri Giorgio Chiellini è entrato negli ultimi sei mesi di contratto e sarebbe quindi di accordarsi con qualche altro club per un trasferimento a giugno a parametro zero. In Inghilterra sono ribalzate alcune voci in merito ad un possibile approdo del difensore bianconero al Chelsea a fine stagione. Il tecnico dei ‘Blues’, Antonio Conte, ha però smentito questa ipotesi: “Chiellini obiettivo del Chelsea? No, devo essere onesto. ...