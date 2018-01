Italia | torna a parlare Ventura | “Qualcosa più grande di me | ho pagato in modo violento”

'Sono un cervello in fuga e al MIT progetto un città su Marte. Spero di tornare - ma all'Italia mancano i mezzi' : Sono un "cervello in fuga", ma più che una mia scelta lo considero un privilegio, perché ora sono nella migliore università del mondo, il MIT. Ho partecipato a un concorso e l'ho vinto, quando ho ...

Valentina Sumini : "Sono un cervello in fuga e al MIT progetto un città su Marte. Spero di tornare - ma all'Italia mancano i mezzi" : Per i nostri avi del Rinascimento era un pallino fisso: creare la città ideale che disegnasse lo spazio urbano in modo razionale, scientifico e perfetto. Basta un rapido sguardo alle vie e alle piazze che abitiamo per accorgersi che spesso l'intento è fallito, che per vedere in piedi città davvero funzionali dovremmo attendere ancora. Probabilmente, però, il merito dell'edificazione della città ideale ...

Probabili formazioni / Milan Lazio : quote - le ultime novità live. Torna il bomber Immobile (Coppa Italia) : Probabili formazioni Milan Lazio: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro per l'andata della semifinale di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:51:00 GMT)

RAGAZZI ItaliaNI/ Il gruppo ritorna ma solo per una serata (90 Special) : I RAGAZZI ITALIANI protagonisti a 90 Special. Un decennio in cui lo storico gruppo musicale ha conosciuto l’apice del proprio successo con veri e propri tormentoni.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 07:40:00 GMT)

World Series of Boxing 2018 – Debuttano gli Italia Thunder! Sfida ai Croatian Knights - Clemente Russo torna sul ring : Venerdì 2 febbraio incomincerà l’avventura degli Italia Thunder nella World Series of Boxing, prestigioso torneo di pugilato dove la nostra “Nazionale” vorrà essere assoluta protagonista. Il debutto è previsto al Mandela Forum di Firenze contro i Croatian Knights, formazione che sembra poter essere alla portata dei Thunder. I ragazzi di Renato Biagio Zurlo, in bianconero, vanno a caccia di una vittoria fondamentale per il ...

LIVE Atalanta-Juventus - semifinale Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Bianconeri favoriti - torna Buffon. La Dea all’arrembaggio : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Atalanta-Juventus Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018 di calcio. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia si fronteggiano due squadre a caccia di un risultato importante in vista della sfida di ritorno in programma tra un mese: si preannuncia uno scontro molto avvincente e appassionante con i Bianconeri che partiranno con i favori ...

Sede Ema - l'Italia torna all'attacco. Sala : «Gentiloni mi ha detto che oggi parte il ricorso» : «È il momento di essere aggressivi, proviamoci. È il momento di alzare la voce, senza se e senza ma». Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in onda su Rtl 102.5,...

