Isola Mercedesz Henger Francesco Monte dovrebbe essere squalificato

Isola 2018 - Mercedesz Henger spiazza tutti : "Mio fratello venne arrestato" : Prosegue l'arringa di Mercedesz in difesa di sua mamma Eva Henger, che è stata già condannata dal pubblico dell'Isola dei famosi 2018, visto che è stata eliminata. La giovane Henger ha parlato di un precedente che potrebbe aver fatto reagire in maniera spropositata sua madre nei confronti di Francesco Monte, e saprete bene di cosa stiamo parlando. La discussione che c'è stata in apertura di puntata lunedì sera sta avendo i suoi strascichi in ...

Isola - Mercedesz Henger : "Ho ricevuto minacce di morte - dovrebbero squalificare Francesco Monte" : La "bomba" sganciata da Eva Henger sull'Isola dei Famosi non poteva non avere ripercussioni nei giorni successivi. Durante la diretta l'ex pornostar ha raccontato che Francesco...

FRANCESCO MONTE SCANDALO DROGA/ Isola dei famosi 2018 : minacce per Mercedesz Henger : Dopo la nomination di FRANCESCO MONTE, Eva Henger si "vendica" e lancia pesanti accuse all'ex tronista sull'uso di DROGA prima dell'inizio del reality. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:25:00 GMT)

Eva Henger difesa da Mercedesz dopo L’Isola : “Siate umani - finitela!” : Mercedesz Henger difende Eva dopo l’eliminazione all’Isola dei Famosi dopo la fine della diretta de L’Isola in cui è stata eliminata Eva Henger. la figlia Mercedesz Henger ha caricato numerosi video nelle sue Instagram Stories in cui ha affermato cose molto pesate. L’ex naufraga ha infatti dichiarato che la puntata è andata come è andata: sperava che la madre potesse rimanere sull’Isola perché era quello che in ...

Eva Henger - in nomination/ La figlia Mercedesz minacciata dai fan di Francesco Monte? (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger, l'ex attrice a luci rosse è al televoto con Marco Ferri. Sarà eliminata o andrà avanti la sua avventura in Honduras dopo i battibecchi di questo inizio? (L'Isola dei Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 18:35:00 GMT)

Isola dei Famosi a nervi tesi. Lite per il fumo - Mercedesz asfalta Nardi e Monte : L' Isola dei Famosi è iniziata da 24 ore e i concorrenti del reality show sono già ai ferri corti. In nomination ci sono Marco Ferri ed Eva Henger . Seduta sulla poltrona "bianco Dash" del salotto di ...

Isola - Mercedesz : "Un complotto contro mia madre. Filippo ha detto a suo marito 'Mi faccio la tua famiglia'" : Il clima sull' Isola dei Famosi si sta facendo piuttosto roverente per colpa delle prime nomination. Se da una parte Marco Ferri non ha digerito di essere stato nominato da ben 8 compagni su 18, dall'...

Isola - Mercedesz : Un complotto contro mia madre. Filippo ha detto a suo marito 'Mi faccio la tua famiglia' : Il clima sull'Isola dei Famosi si sta facendo piuttosto roverente per colpa delle prime nomination.Se da una parte Marco Ferri non ha digerito di essere stato nominato da ben 8 compagni su 18, dall'altra neanche Eva Henger ha condiviso la scelta di Francesco Monte, immune per aver vinto nella prova di abilità, di mandarla direttamente al televoto. Così sull'Isola e a casa si parla letteralmente di un complotto che ha radici ben ...

MERCEDESZ HENGER / Filippo Nardi deride Eva Henger e il suo compagno in aeroporto (Isola dei famosi 2018) : MERCEDESZ Henger racconta il confronto tra la madre Eva e Filippo Nardi in aeroporto prima dell'inizio dell'Isola dei famosi 2018. A farne le spese anche il suo compagno...(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 08:22:00 GMT)

Mercedesz Henger contro Francesco Monte e Nardi a Pomeriggio 5 : “C’è stato un complotto all’Isola dei Famosi. Filippo ha litigato col marito di mia madre in aeroporto” : Mercedesz Henger difende la madre Eva a Pomeriggio 5: le parole contro Francesco Monte e Filippo Nardi L’Isola dei Famosi è iniziata da poco più di ventiquattro ore ma già si parla di complotti e vendette. Ad avere il dente avvelenato è in particolare Mercedesz Henger, furiosa per la nomination di Francesco Monte ai danni […] L'articolo Mercedesz Henger contro Francesco Monte e Nardi a Pomeriggio 5: “C’è stato un ...

EVA HENGER/ La figlia Mercedesz le avrà svelato i segreti per vincere il reality? (Isola dei Famosi 2018) : Eva HENGER è una delle concorrenti dell’Isola dei Famosi 2018. Pronta per la partenza per l'Honduras, vive l'esperienza mossa da grandi ambizioni(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:31:00 GMT)