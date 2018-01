Isola dei Famosi 2018 Francesca Cipriani finge? La madre contro Malgioglio | Pronta

Gossip Isola dei famosi : l'ex di Paola torna alla carica? L'avvertimento Video : La tredicesima edizione dell'#Isola dei famosi è iniziata da appena una settimana ma sono gia' tantissimi gli spunti di discussione che i naufraghi hanno offerto ai giornali e ai siti di #Gossip. Uno dei concorrenti più chiacchierati del reality fino ad oggi è sicuramente #Francesco Monte: il ragazzo, oltre ad essere accusato da Eva Henger di aver fatto uso di droga prima dell'arrivo in Honduras, si è reso protagonista del primo flirt di ...

Droga all'Isola dei famosi : tutta la verità : Nella puntata del 29 gennaio 2018 Eva Henger ha accusato il naufrago Francesco Monte di aver violato il regolamento del reality, facendo utilizzo di Marijuana. Si apre così la seconda puntata dell'Isola dei famosi, vediamo qualche dettaglio in più. Eva contro Francesco: 'ha fumato sull'isola' 'Ha portato la Droga nel programma' sostiene Eva in diretta, dichiarazione che ha spiazzato tutti, naufraghi e studio. Alessia Marcuzzi in collegamento ...

L’Isola dei Famosi e lo sdoganamento definitivo della marijuana : Ok, adesso non è proprio più droga. Ieri sera all’Isola dei Famosi, di fronte a una scintillante quanto fintamente basita Alessia Marcuzzi, Eva Henger (si parlava di nominati ed eliminazioni) ha provato il gioco sporco con il “rivale” Francesco Monte. Come? “Sputtanando” il fatto che, prima di partire per l’isola, tutti chiusi nella villa ad aspettare l’imbarco, il bel giovine si sia sparato qualche canna. “Ha portato la droga ...

Francesco Monte squalificato per droga?/ Mediaset indaga - ma la prova definitiva c'è! (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte squaifica per droga? Dopo le accuse di Eva Henger, Mediaset indaga ma per il web non ci sarà nessuna squalifica (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 22:25:00 GMT)

Uso di droga all'Isola dei Famosi? Per chiarire ci si affiderà alla Var : Eva Hunger denuncia 'l'uso di droga' all'Isola dei Famosi. E chiaramente si accede la polemica. Soprattutto su Francesco Monte , ex tronista di Maria, additato come consumatore. Il caso ' Lui dovrebbe ...

Francesco Monte squalificato? L’Isola dei Famosi 2018 sotto accusa : arriva il comunicato ufficiale : Francesco Monte squalificato? Sono ore concitate queste dopo le dichiarazioni di Eva Henger ieri sera e la grande risonanza che oggi l'argomento ha avuto a Mattino 5 e Pomeriggio 5. Proprio durante la trasmissione di Barbara D'Urso è arrivato un comunicato ufficiale da parte della produzione dell'Isola dei Famosi 2018 che chiarisce alcuni dettagli della diretta di ieri e si parla della possibile squalifica dell'ex tronista e corteggiatore ...

FRANCESCO MONTE SQUALIFICATO PER DROGA?/ Mediaset indaga : il sospetto del pubblico (Isola dei Famosi 2018) : FRANCESCO MONTE squaifica per DROGA? Dopo le accuse di Eva Henger, Mediaset indaga ma per il web non ci sarà nessuna squalifica (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 21:30:00 GMT)

L'Isola dei famosi 2018 - Stefano De Martino umiliato dall'ex inviato Bettarini Video : All'#isola dei famosi 2018 arrivano anche le prime critiche, tra cui quelle dell'ex inviato del reality show di Canalw 5, Stefano Bettarini che in queste ore ha espresso il suo giudizi [Video]o sui concorrenti in gara in questa tredicesima edizione e anche sul nuovo inviato della trasmissione #Stefano De Martino che come ben saprete quest'anno ha preso il suo posto. De Martino è stato fortemente voluto dalla padrona di casa Alessia Marcuzzi, la ...

Isola dei Famosi - Monte sarà eliminato dal reality? Video : La puntata de L'#Isola dei Famosi andata in onda ieri 29 gennaio 2018 è stata ricca di colpi di scena: #Eva Henger è stata eliminata dal reality al televoto, ma prima di uscire ha sganciato una vera e propria 'bomba' che ha lasciato tutti di stucco, compresa la conduttrice Alessia Marcuzzi. Dopo aver lanciato diverse frecciatine a Francesco Monte [Video] che l'aveva nominata, l'attrice ha dichiarato di aver visto l'ex tronista di Uomini e Donne ...

Isola dei famosi - lite tra Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi. Il padre della campana fa un post al vetriolo : Nervi tesi sull'Isola dei famosi. Stavolta a litigare sono state Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta. La bella ragazza campana aveva nominato l'attrice romana in quanto per lei risultava difficoltoso ...

Francesco Monte squalificato per droga?/ Mediaset indaga : niente squalifica per il web (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte squaifica per droga? Dopo le accuse di Eva Henger, Mediaset indaga ma per il web non ci sarà nessuna squalifica (Isola dei Famosi 2018).(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 20:32:00 GMT)

FRANCESCO MONTE SCANDALO DROGA/ Isola dei famosi 2018 : squalifica in arrivo? Ecco il comunicato Mediaset : Dopo la nomination di FRANCESCO MONTE, Eva Henger si "vendica" e lancia pesanti accuse all'ex tronista sull'uso di DROGA prima dell'inizio del reality. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 18:51:00 GMT)

Isola dei Famosi - Francesco Monte squalificato? È arrivata la decisione Mediaset : Francesco Monte squalificato dall’Isola dei Famosi? Il comunicato Mediaset letto da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 Francesco Monte squalificato dall’Isola dei Famosi dopo le pesanti accuse di Eva Henger? Per il momento no: in un comunicato stampa, letto da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, Mediaset ha dichiarato che per ora le parole dell’attrice non hanno […] L'articolo Isola dei Famosi, Francesco Monte ...

Isola dei famosi - Moric contro Henger : 'Ognuno in bocca mette ciò che vuole' : Ieri sera durante la diretta della seconda puntata dell'edizione 2018 dell'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, l'ex stella del porno Eva Henger ha accusato l'ex tronista di Uomini e Donne di aver portato della droga quando erano tutti insieme nella villetta, prima di andare sull'Isola in Honduras. Il motivo di queste accuse è che la scorsa settimana l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha mandato la Henger al ...