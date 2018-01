Isola dei Famosi 2018 Eva Henger sotto accusa | Gaspare tra poesie e lezioni di storia

Isola dei Famosi - la diretta choc su Instagram : "Il fratello di Monte e due suoi amici si fanno una canna in video" : Nella seconda puntata dell' Isola dei Famosi , Eva Henger ha fatto una rivelazione choc su Francesco Monte: 'Ha portato la droga sull'Isola'. Immediatamente, si è scatenato un putiferio, tra attacchi ...

Isola dei Famosi 2018 : arriva un comunicato stampa dell'azienda : Dopo quanto accaduto lunedì in diretta su Canale 5 a L'Isola dei Famosi 2018, per le dichiarazioni shock di una concorrente, Eva Henger, che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana e di avergliela pure offerta, arriva un comunicato ufficiale di Mediaset. La nota chiarisce la posizione dell'azienda a riguardo, lasciando aperta la questione su futuri provvedimenti, ma ecco quanto è stato reso noto. Il testo del comunicato ...

Francesca Cipriani/ Le perizie psichiatriche confermano l'attacco di panico sull'Isola dei Famosi 2018? : Francesca Cipriani ha finto l'attacco di panico ed il malore all'interno dell'Isola dei Famosi 2018? Le perizie psichiatrice e le parole della mamma Rita smentiscono questa possibilità(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:30:00 GMT)

Mara Venier/ Daniele Bossari? Avrei potuto innamorarmi perdutamente di lui (Isola dei Famosi 2018) : Mara Venier, opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, pronta a sbarcare in Honduras come guest star? Tesse le lodi di Daniele Bossari con cui c'è un feeling molto speciale(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:23:00 GMT)

Stefano De Martino/ Da inviato a conduttore del GF? (Isola dei famosi 2018) : Stefano De Martino sta vivendo una situazione particolarmente complicata all'interno dell'Isola dei famosi 2018 tra litigi e difese a pesantissime accuse.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:03:00 GMT)

Chi è Francesca Cipriani? Biografia - età e vita privata della concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Francesca Cipriani? Come naufraga dell'Isola dei famosi 2018 sta divertendo il pubblico di Canale 5, ma molti la ricorderanno come concorrente del Grande Fratello. Sono più di dieci anni che la vediamo in televisione e non ha mai perso il sorriso, seppure qualcuno la reputi un po' troppo eccentrica e sopra le righe. Ma chi è davvero? Per conoscerla meglio abbiamo preparato questo speciale con Biografia e vita privata di Francesca Cipriani: ...

Isola dei Famosi 2018 - Alfonso Signorini : “Eva Henger è rimasta scottata dall’arresto del figlio per uso di marijuana” : “Ho trovato le accuse di Eva pesanti e ingiustificate. Non mi è piaciuta la boutade della Henger sulle corna (“se l’è meritate”) e ho trovato gravissima l’accusa sulla marijuana. Il figlio è stato arrestato per l’uso di marijuana e probabilmente ne è rimasta scottata”. A parlare così è il direttore di Chi, Alfonso Signorini che, ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque, è tornato sulla questione del presunto consumo di marijuana ...

Isola dei Famosi : Mara Venier commenta Alessia Marcuzzi e Bossari : Mara Venier: la rivelazione su Daniele Bossari e Alessia Marcuzzi La zia Mara, come ama spesso definirsi, continua ad essere uno dei pilastri dell’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi è partito lo scorso 22 gennaio e la prima settimana di gioco ha già dato il via a scontri accesi, portando la conduttrice e gli opinionisti a fronteggiare più di un imprevisto. Sulle pagine del settimanale Chi, Mara Venier, affiancata ...

Isola dei Famosi - la mamma della Cipriani mostra le perizie psichiatriche della figlia : Ha un danno psichico : Francesca Cipriani è sicuramente una delle grandi protagoniste di questa edizione dell'Isola dei Famosi, tra malori e comportamenti un po' fuori dalle righe, la showgirl ha attirato l'attenzione di tutti.In queste ore, però, il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti ha fatto una confessione esclusiva. Durante l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, infatti, il direttore ha letto i risultati di due perizie psichiatriche ...

Isola dei Famosi 2018 / Eva Henger sotto accusa : come sarà il suo ritorno in Italia? : Isola dei Famosi 2018, i malori di Francesca Cipriani sono finti? La madre della showgirl, Rita De Michele, risponde alle accuse di Cristiano Malgioglio: "Pronta a querelarlo"(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 09:49:00 GMT)