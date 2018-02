Isola 2018 | il destino di Francesco Monte nelle mani della redazione

Isola dei Famosi 2018 : arriva un comunicato stampa dell'azienda Video : Dopo quanto accaduto lunedì in diretta su Canale 5 a L'# Isola dei Famosi 2018 , per le dichiarazioni shock di una concorrente, #Eva Henger, che ha accusato #Francesco Monte di aver fumato marijuana e di avergliela pure offerta, arriva un comunicato ufficiale di Mediaset. La nota chiarisce la posizione dell'azienda a riguardo, lasciando aperta la questione su futuri provvedimenti, ma ecco quanto è stato reso noto. Il testo del comunicato ...

Francesco Monte squalificato per droga?/ Isola dei Famosi 2018 : l'attacco del Moige - ecco la nota ufficiale : Francesco Monte squalificato dall' Isola dei Famosi 2018 per aver fumato una canna? Mentre Mediaset indaga, l'opinione pubblica si spacca. Alberto Dandolo attacca l'ex tronista.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 17:38:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Paola teme che il bacio con Francesco abbia destabilizzato il gruppo : La Di Benedetto si confida con Rosa Perrotta: "Se faccio una chiacchierata con Marco viene vista in un modo, se la faccio con Francesco in un altro".

Francesco Monte squalificato per droga?/ Isola dei Famosi 2018 : la migliore amica contro la madre di Cecilia : Francesco Monte squalificato dall' Isola dei Famosi 2018 per aver fumato una canna? Mentre Mediaset indaga, l'opinione pubblica si spacca. Alberto Dandolo attacca l'ex tronista.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 16:39:00 GMT)

Francesco Monte squalificato per droga?/ Isola dei Famosi 2018 : Signorini attacca Eva Henger : Francesco Monte squalificato dall' Isola dei Famosi 2018 per aver fumato una canna? Mentre Mediaset indaga, l'opinione pubblica si spacca. Alberto Dandolo attacca l'ex tronista.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:45:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : arriva un comunicato stampa dell'azienda : Dopo quanto accaduto lunedì in diretta su Canale 5 a L' Isola dei Famosi 2018 , per le dichiarazioni shock di una concorrente, Eva Henger, che ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana e di avergliela pure offerta, arriva un comunicato ufficiale di Mediaset. La nota chiarisce la posizione dell'azienda a riguardo, lasciando aperta la questione su futuri provvedimenti, ma ecco quanto è stato reso noto. Il testo del comunicato ...

Mara Venier/ Daniele Bossari? Avrei potuto innamorarmi perdutamente di lui ( Isola Dei Famosi 2018) : Mara Venier , opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, pronta a sbarcare in Honduras come guest star? Tesse le lodi di Daniele Bossari con cui c'è un feeling molto speciale(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:23:00 GMT)

Isola 2018 - Mercedesz Henger spiazza tutti : "Mio fratello venne arrestato" : Prosegue l'arringa di Mercedesz in difesa di sua mamma Eva Henger, che è stata già condannata dal pubblico dell'Isola dei famosi 2018, visto che è stata eliminata. La giovane Henger ha parlato di un precedente che potrebbe aver fatto reagire in maniera spropositata sua madre nei confronti di Francesco Monte, e saprete bene di cosa stiamo parlando. La discussione che c'è stata in apertura di puntata lunedì sera sta avendo i suoi strascichi in ...