Isis | allarme Interpol | Sbarcati in Sicilia 50 miliziani

Soldati Isis in Italia - allarme Interpol/ Ultime notizie - 50combattenti arrivati su barconi : comunicati i nomi : 50 combattenti dell'Isis sbarcati in Italia nel 2017: allarme Interpol, comunicati tutti i nomi al Viminale. Ultime notizie, ecco cosa è successo: fronte antiterrorismo più compatto(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:15:00 GMT)

Isis - allarme in Italia per Natale e Capodanno. Feste blindate : Roma, 21 dicembre 2017 - Controlli di sicurezza aumentati in vista delle festività in tutti i luoghi sensibili. È la direttiva inviata dal Viminale a tutte le prefetture d'Italia: il ministro dell'...

Nato - l’allarme sui «simpatizzanti» : il fronte Isis oltre i foreign fighters : Oggi alla Camera il rapporto del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio oriente dell'assemblea parlamentare della Nato. Il livello di radicalizzazione in Europa è rappresentato anche da un substrato sociale in cui cresce il sentimento jihadista...