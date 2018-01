Interpol | Cinquanta combattenti dell' Isis arrivati in Italia sul barcone

: L'allarme dell'#Interpol: "Cinquanta combattenti dell'#Isis sono arrivati in Italia sui barconi" - lamescolanza : L'allarme dell'#Interpol: "Cinquanta combattenti dell'#Isis sono arrivati in Italia sui barconi" - lamescolanza : L'allarme dell'#Interpol: "Cinquanta combattenti dell'Isis sono arrivati in Italia sui barconi -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) L'lancia l'allarme, diffondendo una lista di 50 sospetti militantiche sarebberoinsbarcando sulle costea Sicilia. Tutti sarebbero di nazionalità tunisina. La notizia viene lanciata dal quotidiano britannico Guardian, che ha avuto accesso esclusivo a fonti’. Nella lista vi sono nomi, cognomi e data di nascita dei presunti terroristi. Il Guardian specifica che l'elenco lo scorso 29 novembre è stato trasmesso al ministero’Interno e alle principali agenzie antiterrorismo e di intelligence europee.Tutti itunisini sono indicati come affiliati al sedicente Stato islamico. In particolare si apprende che quattro nomi sono già noti ai servizi di sicurezza europea. Uno di questi, potrebbe aver varcato la frontiera italo-francese per raggiungere Gard, nella regione francese ...