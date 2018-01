: RT @Agenzia_Ansa: #Interpol 50 fighters #Isis giunti in Italia su barconi. Lo rivela il #Guardian Sarebbero arrivati a ottobre a bordo di p… - Rosyfree74 : RT @Agenzia_Ansa: #Interpol 50 fighters #Isis giunti in Italia su barconi. Lo rivela il #Guardian Sarebbero arrivati a ottobre a bordo di p… - VittorioPerazzo : RT @LorenzoNannetti: - mauromagistri : RT @LorenzoNannetti: - FabozziGennaro : RT @Agenzia_Ansa: #Interpol 50 fighters #Isis giunti in Italia su barconi. Lo rivela il #Guardian Sarebbero arrivati a ottobre a bordo di p… - FabozziGennaro : RT @globalistIT: Allerta dell'#Interpol: 50 #foreignfighters dell'#Isis arrivati in #Italia sui barconi -

Cinquanta sospettidell'di nazionalità tunisina, sarebbero arrivati di recente in(tra luglio e ottobre), a bordo di barche. Lo riporta in esclusiva il Guardian online, secondo cui l'avrebbe inviato il 29/11 i nominativi al Ministero dell'Interno, che li avrebbe girati alle agenzie anti-terrorismo in Europa.Alcuni di questi,spiega il giornale inglese,erano stati identificati appena sbarcati sulle coste sicule. 4 erano già noti all'intelligence Ue. Uno potrebbe essere già in Francia.(Di mercoledì 31 gennaio 2018)