Interpol | 50 combattenti Isis tunisini arrivati in Italia via mare

Soldati Isis in Italia - allarme Interpol / Ultime notizie - 50combattenti arrivati su barconi : comunicati i nomi : 50 combattenti dell' Isis sbarcati in Italia nel 2017: allarme Interpol , comunicati tutti i nomi al Viminale. Ultime notizie , ecco cosa è successo: fronte antiterrorismo più compatto(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 14:15:00 GMT)

Interpol : Cinquanta combattenti dell'Isis arrivati in Italia sul barcone : L' Interpol lancia l'allarme, diffondendo una lista di 50 sospetti militanti dell'Isis che sarebbero arrivati in Italia sbarcando sulle coste della Sicilia. Tutti sarebbero di nazionalità tunisina. La notizia viene lanciata dal quotidiano britannico Guardian, che ha avuto accesso esclusivo a fonti dell’ Interpol . Nella lista vi sono nomi, cognomi e data di nascita dei presunti terroristi. Il Guardian specifica che ...

Allarme Interpol : 50 combattenti dell'Isis sbarcati in Italia : Secondo l'Interpol 50 sospetti combattenti dell'Isis , tutti di nazionalità tunisina, sono arrivati di recente in Italia via mare. A darne notizia è l'edizione online del quotidiano britannico The ...