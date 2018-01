Inter | tentativo last minute per Torreira

Calciomercato Inter - rischia di saltare Pastore : infortunio con il Psg - tentativo per Gaitan : Calciomercato Inter, rischia di saltare Pastore: infortunio con il Psg – Il Psg è sceso in campo per la Coppa di Francia, successo sul campo del Rennes grazie alle reti di Meunier, Marquinhos e Lo Celso. Nel frattempo non arrivano buone notizie per l’Inter, durante la partita si è infortunato infatti Pastore, il Flaco è stato costretto a lasciare il campo al 45′ per un problema muscolare. La trattative per portare Pastore ...

West Ham - tentativo per Joao Mario : ma il giocatore dell'Inter... : Il West Ham in corsa per Joao Mario . Come riporta RMC Sport , il club inglese ha messo nel mirino il numero 10 nerazzurro, operazione da fare in prestito: il portoghese, però, non è convinto della destinazione.

Calciomercato Inter - tentativo per Criscito : ecco la risposta dello Zenit : Calciomercato Inter – Periodo poco entusiasmante in casa Inter, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dal pareggio nella gara di campionato contro la Fiorentina, partita non giocata in modo entusiasmante dai nerazzurri. La dirigenza sta valutando le strategie per il mercato di gennaio, secondo quanto riporta Sky Sport nelle scorse settimane tentativo per portare a Milano Domenico Criscito, l’esterno è in scadenza di contratto con ...

CALCIOMERCATO Inter / News - per Barella un tentativo già a gennaio (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club nerazzurro: la dirigenza sta pensando di rafforzare la squadra con Matteo Politano, si lavora al prestito biennale con il Sassuolo.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 09:38:00 GMT)