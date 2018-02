Inter | Icardi si ferma per un problema agli adduttori Salterà Crotone

Inter - Icardi ko : in dubbio per Crotone : Elongazione agli adduttori della coscia destra per il capitano dell'Inter Mauro Icardi che è quindi fortemente in dubbio per la partita contro il Crotone di sabato sera. È questo l'esito degli esami ...

Infortunio Icardi - il report medico dell’Inter con l’esito degli esami strumentali : Infortunio Icardi – “Mauro Icardi si è sottoposto questo pomeriggio ad esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un’elongazione agli adduttori della coscia destra. La condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate nei prossimi giorni”. Questo il report medico apparso sul sito ufficiale dell’Inter in merito alle condizioni di Mauro Icardi che quasi ...

Allarme Inter - il ct argentino : 'Icardi tentato dal Real Madrid' : È bastato un tweet di Mauro Icardi per mandare in fibrillazione il mondo Inter. Quel ' chau chau ' , 'ciao ciao', , ha agitato i tifosi e continua a tener banco, nonostante le smentite. La società nerazzurra infatti ha spiegato che non c' è attualmente nessuna ...

Inter - che fare di Icardi? Due le soluzioni : Mauro Icardi resta. Almeno fino all'estate. Poi si vedrà, se accetterà la corte del Real Madrid e se rinnoverà ancora il contratto. Sempre se l'Inter lo proporrà. Già, perché il Corriere dello Sport scrive di una società nerazzurra che sta pensando al da farsi per il futuro del proprio numero 9: vendere Icardi ha anche ragioni economiche, perché venderlo a certe cifre sistemerebbe i conti ...

