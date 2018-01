Inter | ecco Lautaro Martinez

Inter - ecco il colpo se non arriva Pastore : Secondo Sky Sport , non dovesse arrivare il via libera per Javier Pastore, l' Inter si fionderebbe su un altro argentino. Richiesto Nico Gaitan all'Atletico Madrid in prestito, lavori in corso per sfidare lo ...

Inter - la rivelazione dell’agente di Skriniar : “rifiutata un’offerta monstre. Via a giugno? Ecco cosa dico” : Skriniar è stato sicuramente l’acquisto più azzeccato dall’Inter nella scorsa campagna acquisti. Il difensore slovacco sta vivendo una stagione davvero straordinaria e le sue prestazioni non sono passate inosservate ai top club europei. L’agente dell’ex Sampdoria ha rivelato che l’Inter ha rifiutato un’offerta monstre per il giocatore. Ecco le sue dicharazioni ai microfoni di ‘Sport’: “Sapevo ...

Salute - alert del ministero : frammenti di vetro in una spezia molto nota - ecco i lotti Interessati : frammenti di vetro in confezioni di Sushigari, un prodotto a base di zenzero in barattolo, della ditta Sushi Daily provenienti dalla Cina. La segnalazione viene dal sistema di allerta RASFF del Regno Unito. Il ministero della Salute italiano ha diramato un alert invitando chi ha in dispensa il lotto oggetto di allerta (il 18081 con scadenza 2 giugno 2018) a non consumarlo. L'articolo Salute, alert del ministero: frammenti di vetro in una spezia ...

L'Inter starebbe per chiudere per Pastore : ecco le clamorose cifre dell'affare Video : Ormai è un vero e proprio tormentone. Dopo le parole dello stesso giocatore del Paris Saint Germain, che si era detto praticamente più che disposto a venire all'#Inter per trovare maggiori spazi rispetto a Parigi, arrivano anche quelle di Ausilio, dirigente nerazzurro che accoglierebbe a braccia aperte l'argentino. Intervistato da Premium, il dirigente ha espresso pareri più che favorevoli all'arrivo del Flaco e, secondo le ultime notizie che ...

Pastore a un passo dall'Inter - ecco come stravolgerebbe l'undici di Spalletti Video : L'Inter [Video]di Luciano Spalletti potrebbe subire un grosso cambiamento in questi ultimi giorni di calciomercato visto che sembra sempre più vicino l'approdo del fantasista argentino del Paris Saint Germain, Javier #Pastore. Il giocatore ha accettato di decurtarsi l'ingaggio e per trasferirsi a Milano andra' a firmare un contratto triennale fino al 2021 a cinque milioni di euro all'anno, rispetto all'attuale contratto con il club parigino, da ...

Internet - studi e viaggi all’estero : ecco i giovani che sfidano Putin : Sono i giovani lo zoccolo duro dei sostenitori di Aleksey Navalny. Domenica scorsa, così come a marzo e a giugno, sono stati soprattutto loro a scendere in piazza rispondendo all’appello dell’oppositore. Sono ragazzi che non conoscono la Russia senza Putin e che si informano su Internet, aggirando per quanto possibile la propaganda che, all’interno...

Juan Jesus - rendimento pessimo anche a Roma : all'Inter non manca. Ecco le sue pagelle dopo la dormita su Zapata : Gazzetta dello Sport 4: 'Ogni volta che il pallone arriva dalle sue parti sono brividi. Si addormenta sul gol, Zapata gli sfila alle spalle'. Corriere dello Sport 5: 'Ripescato al posto di Fazio ruba ...

Calciomercato Genoa - l’annuncio di Ballardini : “ecco dove abbiamo deciso di Intervenire” : Brutta sconfitta casalinga del Genoa davanti al pubblico amico contro l’Udinese, ecco l’analisi di Ballardini ai microfoni di Rai Sport: “Siamo stati bravi, tenaci ma sfortunati. Oggi il nostro portiere non ha fatto una parata ma così come abbiamo preso punti in altre situazione dove non meritavamo di vincere, oggi accettiamo il verdetto del campo. Solo in poche partite abbiamo faticato a renderci pericolosi, dobbiamo solo ...

Inter - qualcosa si è rotto : ecco i numeri della crisi : Pastore: "Inter? Se lascio il Psg mi piacerebbe, vediamo..." I numeri - Un mondo capovolto dopo la goleada col Chievo del 3 dicembre. Quel 5-0 sembrava il risultato della consacrazione al vertice ...

Inter - ecco il piano per arrivare a Pastore Video : L'#Inter è sempre tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato, con gli ultimi colpi che potrebbero essere messi a segno negli ultimi giorni di mercato, molto probabilmente dopo questo week-end visto che adesso l'attenzione è tutta rivolta al campo, dove la squadra di Luciano Spalletti sara' impegnata nell'anticipo delle 12:30 contro la Spal, e va alla ricerca di una vittoria che manca da quasi due mesi, L'ultimo successo, ...

Rivoluzione Inter : ecco la nuova squadra di Spalletti per la Champions Video : Mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato invernale e l'#Inter sta ultimando le ultime mosse per rinforzare la rosa di Luciano Spaletti, che gia' ha accolto i primi due rinforzi: stiamo parlando di Lisandro Lopez, arrivato in prestito per 500 mila euro dal Benfica riscatto fissato a 9 milioni, e Rafinha Alcantara, arrivato dal Barcellona in prestito ed eventuale riscatto legato alle presenze, si parla di 35 milioni più 3 di bonus. Il ...

Calciomercato - ecco tutte le trattative del giorno : colpi di Torino e Genoa - la Lazio pensa al futuro - le ultime su Inter e Roma : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. Si preannuncia un gran di finale di mercato con l’Inter intenzionata a piazzare almeno un altro colpo. Il sogno rimane Javier Pastore, ma la trattativa con il Psg sembra vivere una fase di stallo. Occhio quindi ad un possibile ritorno di fiamma per Correa, considerato la prima alternativa al ‘Flaco’. Intanto la dirigenza nerazzurra pensa già alla prossima ...

Calciomercato Inter - Ausilio formula l'offerta al Psg per Pastore : ecco le condizioni per l'affare : La proposta formulata dall'Inter, secondo le indiscrezioni lanciate da Premium Sport, prevede un prestito molto oneroso da 6-8 milioni di euro, che al momento rappresenta la prassi per la società ...

Pastore - si all'Inter : ecco i dettagli e le cifre in attesa del Psg Video : Una delle trattative [Video] che stanno tenendo banco in casa #Inter in queste ultime ore è sicuramente quella riguardante il possibile trasferimento a Milano del fantasista argentino del Paris Saint Germain, Javier #Pastore. In questi giorni c'è stato più di un incontro tra l'agente del giocatore, Marcelo SImonian, e il direttore sportivo, Piero Ausilio. Le parti [Video] si stanno parlando e sembra ci sia gia' una bozza di accordo, ma resta da ...