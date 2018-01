Inter | Brozovic resta Ci sono problemi sul fronte Pastore

Inter - fumata nera per Pastore. Brozovic rimarrà a Milano : Inter, fumata nera per Pastore. Brozovic rimarrà a Milano Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, fumata nera PER PASTORE – L’Inter è la protagonista di questo ultimo giorno di mercato. I tifosi Interisti stanno aspettando novtià per quanto riguarda la trattativa Pastore, ma le ultime notizie rilanciate da SkySport parlano di una sempre più ...

Inter - ciao ciao Nagatomo : il terzino ceduto al Galatasaray. Pastore legato a Brozovic… : Inter, ciao ciao Nagatomo: il terzino ceduto al Galatasaray. Pastore legato a Brozovic… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, ciao ciao Nagatomo- L’Inter saluta Nagatomo. Il terzino giapponese, arrivato in nerazzurro nel 2011, passa al Galatasaray con la formula del prestito oneroso (affare da 700 mila euro). Nessun diritto o obbligo di ...

Via vai Inter : esce Brozovic - in arrivo un sostituto “diverso” tatticamente - tutti i dettagli : La trattativa tra Brozovic ed il Siviglia sta vivendo un momento di stallo. Il calciatore dell’Inter sembra avere l’accordo con il club di Vincenzo Montella, ed anche le due società sarebbero vicine all’intesa che dovrebbe arrivare sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Al momento c’è però un problema che frena l’affare, vale a dire la volontà di Luciano Spalleti di ...

Inter - Brozovic e Nagatomo ad un passo dall'addio : Sono ore caldissime in casa Inter. Il mercato sta per chiudersi ed in attesa di buone notizie dal fronte Pastore, i nerazzurri lavorano anche alle cessioni. Yuto Nagatomo e Marcelo Brozovic sono ...

Inter : il Siviglia presenta l'offerta per Brozovic a Siviglia. Si tratta ancora per Pastore - Nagatomo vicino al Gala : Gli andalusi: prestito di 1 milione e 28 mln il riscatto per il croato. L'affare potrebbe sbloccare Pastore.

Inter - Siviglia su Brozovic : prestito con diritto. Nagatomo verso il Galatasaray : Marcelo Brozovic si avvicina al Siviglia. Il centrocampista dell'Inter, presente quest'oggi all'Hotel Meliá di Milano insieme al proprio agente Miroslav Bicanic, sta infatti discutendo con la società ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 30 gennaio in DIRETTA : Brozovic verso il Siviglia? Pastore-Inter - verso il no. Stretta su Politano : Le trattative di ieri, lunedì 29 gennaio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un’altra giornata di Calciomercato invernale. È il penultimo giorno e le squadre stanno preparando gli ultimi colpi: anche oggi, martedì 30 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali. Buon ...