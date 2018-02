Inter - arriva la cessione che scatena l'ira dei tifosi : Il calciomercato invernale è quasi giunto al termine, con le porte che si chiuderanno stasera. L'Inter dopo aver acquistato subito Lisandro Lopez e Rafinha Alcantara, si è arenata, con il colpo Javier Pastore che si può dire essere sfumato definitivamente. Dagli ultimi movimenti, abbiamo appreso che i nerazzurri stanno valutando le varie alternative che non andranno a pesare sulle casse di Suning, che uscendo allo scoperto ha bloccato l'arrivo ...

A Milano doppio appuntamento con l’hip hop Internazionale arrivano i $uicideboy$ ed i Bones : doppio appuntamento con l’hip hop internazionale live assolutamente da non perdere ai Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 a Milano. Il 6 Febbraio sbarcano in Italia i $uicideboy$, mentre il 27 Febbraio grandi protagonisti saranno i Bones. Un mese strepitoso per il capoluogo lombardo che diventa così capitale dell’hip hop americano. I due fenomeni del rap d’oltreoceano arrivano finalmente in Italia per conquistare il grande pubblico, ...

Interpol : 50 combattenti Isis tunisini arrivati in Italia via mare : L'Interpol ha fatto circolare un elenco di 50 sospetti combattenti dello Stato islamico, tutti di nazionalità tunisina, che ritiene siano recentemente arrivati in Italia a bordo di barche e potrebbero provare a raggiungere altri Paesi europei. È quanto scrive il Guardian, precisando di avere ottenuto la lista, che è stata redatta dal segretariato generale dell'organizzazione internazionale di polizia. Secondo il quotidiano ...

Inter - ecco il colpo se non arriva Pastore : Secondo Sky Sport , non dovesse arrivare il via libera per Javier Pastore, l' Inter si fionderebbe su un altro argentino. Richiesto Nico Gaitan all'Atletico Madrid in prestito, lavori in corso per sfidare lo ...

Ad Astradoc arriva il grande cinema Internazionale : La loro dedizione e il desiderio di condividere con il mondo esterno, nonostante l'eventuale pericolo di vita, è un atto di coraggio e spero che This Is Congorenda loro giustizia. Se lo meritano'. ...

Calciomercato Novara - arriva Puscas in prestito dall'Inter : Novara - Nuovo arrivo per il Novara , che ha annunciato l'accordo con l' Inter per il prestito di George Puscas . L'attaccante classe 1996 ha militato, nella prima parte della stagione, con il ...

Harry Potter : arriva a Milano una mostra Interamente dedicata alla saga! : via GIPHY E quindi gridiamo insieme " Portus ", l'incantesimo passaporta di Silente, per catapultarci subito nel magico mondo della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts . Ah, no, aspetta un ...

Inter - ecco il piano per arrivare a Pastore Video : L'#Inter è sempre tra le squadre più attive in questa sessione di calciomercato, con gli ultimi colpi che potrebbero essere messi a segno negli ultimi giorni di mercato, molto probabilmente dopo questo week-end visto che adesso l'attenzione è tutta rivolta al campo, dove la squadra di Luciano Spalletti sara' impegnata nell'anticipo delle 12:30 contro la Spal, e va alla ricerca di una vittoria che manca da quasi due mesi, L'ultimo successo, ...