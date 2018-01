Infortunio Icardi | Inter nei guai | si ferma l’attaccante

Inter - Rafinha : "Ho studiato con Icardi. Infortunio passato - ho voglia di derby" : "Avevo tanta voglia di venire qui, per fortuna è andato tutto per il meglio". Esordisce così Rafinha Alcantara, neo acquisto dell' Inter . "Icardi è il primo con cui ho parlato. Abbiamo studiato e ...

Inter - le prime indiscrezioni sull'Infortunio di Icardi : i tempi di recupero Video : Nella serata di ieri la nazionale argentina ha confermato come l'attaccante dell'#Inter, Mauro #Icardi, non potra' rispondere alla convocazione con l'Albiceleste, impegnata nelle amichevoli contro Nigeria e Russia durante la pausa delle nazionali, che vedra' tra l'altro la nazionale italiana impegnata nello spareggio per andare ai mondiali in Russia, contro la Svezia. Il tecnico nerazzurro [Video], Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa ...