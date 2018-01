Infarto e ictus | scoperto un nuovo fattore che aumenterebbe il rischio fino al 50%

Scoperto un nuovo grave fattore di rischio per Infarto e ictus : Si chiama in sigla CHIP , acronimo di Clonal Hematopoiesis of indeterminate potential - emopoiesi clonale di potenziale indeterminato, e secondo molti è la più importante scoperta in campo ...

L’età della prima mestruazione e della menopausa legate a un maggiore rischio di Infarto e ictus : Un vasto studio condotto da Sanne Peters, del George Institute for Global Health, presso la University of Oxford, su dati della Biobank britannica e pubblicato sulla rivista Heart, ha rilevato che avere la prima mestruazione prima dei 12 anni è collegabile a maggior rischio di infarto e ictus in età adulta, mentre la menopausa precoce (prima dei 47 anni) sarebbe connessa ad un maggiore rischio cardiovascolare. La ricerca ha analizzato dati ...