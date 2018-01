In rosso Wall Street

: I futures sull’azionario #Usa scambiano in ribasso dello 0,5-0,7%, preannunciando un’apertura ancora in calo a Wall… - MKT_INS : I futures sull’azionario #Usa scambiano in ribasso dello 0,5-0,7%, preannunciando un’apertura ancora in calo a Wall… - infoiteconomia : Borse Asia in rosso in scia Wall Street (L'Arena) - reagan_film : oggi c'è il primo discorso sull'Unione di Donald Trump (VE LO IMMAGINATE tAJANI...) ed i futures su Wall Street son… - Parmigiani_S : Borse Asia in rosso in scia Wall Street -

Leggi la notizia su economia.ilmessaggero

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Teleborsa, - Giornata "no" per la Borsa USA, in flessione dell'1,37% sul Dow Jones ; sulla stessa linea, giornata negativa per lo S&P-500 , che archivia la seduta a 2.822,43 punti, in calo dell'1,09%. ...