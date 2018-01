: RT @HuffPostItalia: In questo piccolo paese in Sardegna le case sono in vendita a 1 euro. Il sindaco: "Qui meglio dei Paesi scandinavi" htt… - Carmelo_M86 : RT @HuffPostItalia: In questo piccolo paese in Sardegna le case sono in vendita a 1 euro. Il sindaco: "Qui meglio dei Paesi scandinavi" htt… - Domenicotammar2 : RT @HuffPostItalia: In questo piccolo paese in Sardegna le case sono in vendita a 1 euro. Il sindaco: "Qui meglio dei Paesi scandinavi" htt… - AgustinFloresV : RT @HuffPostItalia: In questo piccolo paese in Sardegna le case sono in vendita a 1 euro. Il sindaco: "Qui meglio dei Paesi scandinavi" htt… - HuffPostItalia : In questo piccolo paese in Sardegna le case sono in vendita a 1 euro. Il sindaco: "Qui meglio dei Paesi scandinavi" - _missyoufede_ : RT @fedeislove: sicuramente non è nulla di certo, però mi rende felice questo piccolo spoiler da parte dei giornali, non so ?? -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) ​​​​​​"Qui si vive a misura d'uomo, i ritmilenti, c'è sempre un clima di festa, e abbiamo servizi sociali da far invidia ai Paesi scandinavi". Così Efisio Arbau,di Ollolai, comune montano di poco più di 1200 abitanti nella provincia di Nuoro, ha commentato la decisione di mettere inlead un. L'iniziativa, volta a promuovere il turismo e il ripopolamento della zona, ha avuto un'eco anche all'estero, tanto che la CNN ha dedicato un articolo al paesino sardo. Ma il segreto per attrarre gente da fuori rimane solo uno, secondo il: "Dire addio alla burocrazia, uno dei mali dell'Italia".Perché ledi Ollolaistate messe inad un?"A partire dagli anni Sessanta, Ollolai si è fortemente spopolato, perdendo oltre duemila abitanti.soprattutto per ragioni locali: i pastori che fino a quel ...