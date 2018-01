In Italia l’uranio impoverito continua ad uccidere | morta la vittima n°349 | “La vita è

: RT @gattondemoniato: @licia2016libert L'Italia, avendo delocalizzato le centrali nucleari in Francia è normale che dia una mano per di… - Felix_caT2016 : RT @gattondemoniato: @licia2016libert L'Italia, avendo delocalizzato le centrali nucleari in Francia è normale che dia una mano per di… - gattondemoniato : @licia2016libert L'Italia, avendo delocalizzato le centrali nucleari in Francia è normale che dia una mano per… - m_chiarabellati : RT @UgoDinello: L'Italia si prepara a combattere in #Niger Sarà la più sanguinosa guerra della Repubblica nello Stato più ricco di uranio #… - robertopozzo : RT @Capezzone: #Niger : perché (da occidentale) voto No. Missione per proteggere l’uranio francese? Italia ridotta a legione straniera. E n… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Si chiamava Antonio Cancedda ed era nato a Cagliari il 16 settembre 1948. Era stato uno dei primi militari a denunciare i possibili pericoli derivanti dall’utilizzo di determinati armamenti contenenti uranio. Cancedda, a differenza di molti altri che hanno avuto la sua stessa triste sorte, non era mai stato in missione all’estero, ma aveva operato nei poligoni sardi; nel 2016, nel corso della sua audizione davanti alla commissione parlamentare d’inchiesta sull’uranio, aveva raccontato di come insieme ad altri commilitoni si occupasse di raccogliere a mani nude ciò che restava sul campo dopo le esercitazioni a fuoco e anche della ‘pulizia’ dei mezzi corazzati. Nel 1971 Antonio aveva scoperto di essere affetto da linfoma di Hodgkin e contro questo male ha combattuto per anni. Lo stesso male che, con le conseguenze dovute alle cure ...