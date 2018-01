In arrivo la serie Metropolis | il prequel di Superman firmato dagli autori di Gotham

«Suburra – La Serie» : in arrivo la seconda stagione : I sampietrini, vecchi come Roma e inghiottiti dall’oscurità nella notte. Sono loro i protagonisti del promo della seconda stagione di Suburra, la prima serie italiana originale prodotta da Netflix e incentrata sui delicati equilibri fra Stato e Chiesa, fra criminalità organizzata e lotta per il potere. Una serie ispirata all’omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini e interpretata da un cast d’eccezione: da ...

Metropolis : in arrivo una serie live-action dedicata a Lois Lane e Lex Luthor : ... impegnati a indagare sul mondo della scienza più avanzata e a esporre i segreti più oscuri e particolari della città. La prima stagione sarà composta da tredici episodi e le riprese inizieranno tra ...

Amazon Prime Video - tutte le serie tv in arrivo a febbraio : A febbraio Amazon Prime Video offre ai suoi abbonati una novità, una docu-serie (per appassionati di Formula 1) e un ritorno. Absentia – la prima stagione disponibile dal 3 febbraio La storia di Emily Byrne, agente Fbi che scompare e viene dichiarata morta mentre si mette sulle tracce di un serial killer. In sostanza: Emily viene ritrovata in una cabina in un bosco senza memoria e il ritorno alla vita normale è complesso (marito ...

Amazon Prime Video - tutte le serie tv in arrivo a febbraio : A febbraio Amazon Prime Video offre ai suoi abbonati una novità, una docu-serie (per appassionati di Formula 1) e un ritorno. Absentia – la prima stagione disponibile dal 3 febbraio La storia di Emily Byrne, agente Fbi che scompare e viene dichiarata morta mentre si mette sulle tracce di un serial killer. In sostanza: Emily viene ritrovata in una cabina in un bosco senza memoria e il ritorno alla vita normale è complesso (marito ...

The Rain : il teaser della serie thriller danese in arrivo su Netflix : Nella loro lotta per la sopravvivenza, essi scoprono che anche in un mondo post-apocalittico esistono ancora amore, gelosia, l'avanzare dell'età e molti dei problemi che pensavano di aver lasciato ...

Netflix Novità Febbraio 2018 : Film E Serie TV In arrivo : Ecco tutte le Novità che arriveranno in Italia con Netflix nel mese di Febbraio 2018. Nuovi Film e Serie tv su Netflix Febbraio 2018 in Italia: elenco completo Netflix Nuove Uscite Febbraio 2018 Curioso di scoprire le Novità in Arrivo su Netflix il prossimo mese? Sei nel posto giusto! Vediamo insieme cosa ci riserva la piattaforma di Film […]

Novità Infinity febbraio 2018 : serie tv e film in arrivo : Si sta già rivelando un 2018 scoppiettante per Infinity. Il servizio streaming, dopo l’arrivo dell’undicesima stagione di Big Bang Theory (dal 24 gennaio) e dell’esordio di Young Sheldon (fissato per il 31 gennaio), è pronto per un febbraio ricco di new entry. Sempre sul fronte delle serie tv ci sarà il ritorno, dal 7 febbraio, del medical drama Chance con la sua seconda stagione. Protagonista sempre Hugh Laurie, nei panni del ...

Netflix - novità film e serie Tv febbraio 2018 : Juventus in arrivo - le date Video : Lo sport arriva dunque su Netflix e la serie dedicata ai bianconeri potrebbe essere solo l'inizio di un progetto molto più ambizioso: il leader mondiale per lo streaming in abbonamento di episodi tv ...

Netflix - novità film e serie Tv febbraio 2018 : Juventus in arrivo - le date Video : Come ogni mese la lista completa dei nuovi titoli di film, #serie TV e documentari #Netflix sara' inserita in catalogo solo nei primi giorni del mese stesso. Non fa eccezione il febbraio 2018 alle porte, che per ora si presenta con una programmazione piuttosto pigra ma al tempo stesso gia' con alcune grandi aspettative tra le novita' in arrivo gia' note, in particolare per la prima stagione di Altered Carbon disponibile dal 2 febbraio, serie tv ...

Netflix - novità film e serie Tv febbraio 2018 : Juventus in arrivo - le date : Come ogni mese la lista completa dei nuovi titoli di film, serie tv e documentari Netflix sarà inserita in catalogo solo nei primi giorni del mese stesso. Non fa eccezione il febbraio 2018 alle porte, che per ora si presenta con una programmazione piuttosto pigra ma al tempo stesso già con alcune grandi aspettative tra le novità in arrivo già note, in particolare per la prima stagione di Altered Carbon (disponibile dal 2 febbraio), serie tv ...

Total War Warhammer 2 : ecco una serie di video dedicata alle unità in arrivo con l'espansione : Total War Warhammer 2 si arricchirà domani, 23 gennaio, con la nuova espansione intitolata "Il Risveglio dei Re dei Sepolcri", un contenuto che abbiamo già visto in azione qualche tempo fa in un video gameplay.Oggi il titolo torna protagonista grazie a una serie di filmati, riportati da Dualshockers, che si focalizzano sulle unità più importanti della nuova fazione presente nell'espansione di Total War Warhammer 2.Che ne pensate di Total War ...

The Originals avrà il suo spin-off? Novità in arrivo per la serie dedicata a Hope Mikaelson : Novità importanti in arrivo per i fan di The Vampire Diaries e The Originals. Proprio a poche settimane dalla messa in onda della première della quinta stagione, sembra che The CW abbia ordinato lo spin-off di The Originals. Ci vorrà il 20 aprile 2018 per vedere i nuovi episodi della serie, tredici in totale, e, molto probabilmente anche quello che potrebbe essere il pilot del possibile spin-off. Già nelle scorse settimane si è parlato di ...

Da Arrow 6 a The Flash 4 - Supernatural 11 e la nuova The Sinner : tutte le serie in arrivo a Febbraio su Mediaset Premium : Sarà un Febbraio intenso e ricco di appuntamenti per gli abbonati di Mediaset Premium che già a cominciare dalla prima settimana del prossimo mese avranno a che fare con Arrow 6 e The Flash 4 per poi continuare con Supernatural 11 e la nuova The Sinner. Sono questi alcuni dei titoli che saranno a disposizione degli abbonati Premium ma, soprattutto, dei fruitori del canale Stories, ma cosa vedremo il mese prossimo? Alle serie attualmente in ...

Calciomercato Serie C - colpi in arrivo : il più importante vale quasi 1 milione Video : Il Calciomercato di Serie C [Video] prosegue tra tante trattative, mille affari e, soprattutto, qualche ufficialita' che inizia ad arrivare e fa esultare i tifosi che immaginano gia' i successi dei nuovi acquisti con la loro nuova maglia. Tra le squadre più impegnate nel #Calciomercato, ci sono senza dubbio le tre big del girone meridionale: #Lecce, Catania e Trapani. Tutte e tre le societa' che combattono per il primo posto, puntano a ...