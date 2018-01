Ilva | al via lavori copertura parchi

Ilva : al via tavolo in Regione Liguria : GENOVA, 22 GEN - Ha preso il via, poco dopo le 11, in Regione Liguria il tavolo fra le istituzioni, l'azienda e l'amministrazione straordinaria per la vertenza Ilva. Alla riunione, oltre ai vertici di ...

Rivoluzione Milan : via SIlva e Kalinic e arrivano due giocatori a sorpresa? Video : Il Milan è stato indiscusso protagonista del mercato estivo [Video], spendendo oltre 160 milioni, ma è innegabile che diversi giocatori non stiano rispecchiando le attese. In particolar modo, il reparto offensivo è quello che ha deluso più degli altri, considerata l’ingente spesa che è stata sostenuta in estate. Sono arrivati, tra gli altri, #Kalinic e Andrè Silva, i quali non sono di certo arrivati a prezzo di saldo. I dubbi su Kalinic e Silva ...

Ilva - Emiliano-Melucci : via ricorsi se... : 19.11 Via entro un mese i ricorsi di Regione Puglia e Comune di Taranto contro il Piano ambientale dell'Ilva contenuto nel Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm), se ci sarà un'intesa con il governo sull'Accordo di programma che sarà inviato in serata dagli Enti locali. Lo annunciano il governatore Emiliano e il sindaco Melucci, al termine di una lunga riunione a Bari. L'Accordo contiene la controproposta al Protocollo di intesa con cui ...

‘Ndrangheta - le mani dei boss sui rifiuti dell’Ilva : “Abbiamo preso lo smaltimento del limo. Ci sono dieci viaggi al giorno” : “Stanno facendo lo smaltimento dell’Ilva (…) a Taranto e abbiamo preso tutto il trasporto del limo, del materiale… con i camion e deve venire qua questo materiale, ci sono dieci, dodici viaggi al giorno“. Ci sono due intercettazioni in cui il boss Francesco Tallarico, componente del direttorio della cosca Farao-Mariconcola e responsabile del locale di Casabona, tira in ballo i rifiuti tossici e gli scarti industriali ...

Ilva - al via il tavolo al Mise : 10.57 E'in corso al ministero dello Sviluppo economico l'incontro tra i rappresentanti di Am Investco e dei sindacati sull'Ilva, alla presenza della vice ministra Bellanova e dei commissari straordinari del gruppo siderurgico. Al centro della riunione gli impegni produttivi di ciascun sito. Entrando al ministero i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, Bentivogli, Re David e Palombella, hanno espresso l'intenzione di fare una trattativa ...

Ilva - Tar di Lecce rinvia le decisioni sul ricorso a dopo il voto. Il 6 marzo udienza sulla competenza territoriale : Tutto rinviato a dopo le elezioni. Il Tar di Lecce ha rimandato al prossimo 6 marzo, dunque a due giorni dalle politiche, l’udienza sui ricorsi del Comune di Taranto e della Regione Puglia contro il decreto del governo che comprende il piano ambientale per la nuova Ilva. Ricorsi che nelle scorse settimane hanno scatenato un’escalation di accuse tra il governatore Michele Emiliano e il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda. I giudici ...

Milan ancora su Andrea Belotti : via André SIlva - può arrivare il Gallo : Le voci sull' addio di André Silva al Milan si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo il video che lo ritrae, al termine della partita col Crotone, infilarsi mesto mesto nel tunnel degli ...

Dopo le elezioni. Il Tar rinvia l'udienza sul caso Ilva : la decisione sui ricorsi il 6 marzo : Tutto rinviato a Dopo le elezioni. Il Tar di Lecce si pronuncerà solo il 6 marzo sui ricorsi presentati da Regione Puglia, Comune di Taranto e provincia di Taranto contro il decreto sul piano ambientale per l'Ilva approvato dal governo. Per gli enti locali, il decreto non tutela la salute dei cittadini e dei lavoratori.Nei giorni scorsi, il Comune prima e la Regione avevano ritirato la misura cautelare collegata ai loro due ricorsi, ...

Calciomercato Milan - Borini e Andrè SIlva via? Arriva il commento ufficiale della società : Calciomercato Milan – Nei vari quotidiani sportivi in edicola questa mattina si parla di un possibile addio di Borini e Andrè Silva dal Milan. In particolare l’esterno ex Liverpool e Roma sarebbe finito nel mirino del Torino di Mazzarri, mentre per il portoghese si parla di un video apparso in rete in cui non festeggia l’ultima vittoria segno di un ‘mal di pancia’ evidente. Nel consueto spazio ‘Edicola ...

Ilva - Emiliano : 'Via il ricorso se ci sono garanzie sulla salute dei cittadini' : Il governatore della Puglia Michele Emiliano apre alla trattativa col presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sul piano ambientale dell' Ilva impugnato da Regione e Comune di Taranto, purché si ...

Ilva - Emiliano : "Via il ricorso se ci sono garanzie per la salute dei cittadini" : "Stiamo chiedendo al governo - ha detto Emiliano - di rispettare le leggi, la Costituzione, la salute dei cittadini. Se non le avremo il ricorso non sarà mai ritirato"

Ilva : il governo invia un protocollo d'intesa agli enti locali : In vista dell'incontro dei prossimi giorni, nel documento è stata definita una tempistica accelerata per alcuni interventi ambientali. Prevista la rinuncia ai ricorsi di Regione e Comune di Taranto"/> ...

Ilva - inviato protocollo a enti locali : ROMA, 3 GEN - Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ed il ministro della Coesione territoriale, Claudio De Vincenti, hanno inviato al Presidente della Puglia, della Provincia di Taranto,...

