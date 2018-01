Ilaria D’Amico con Buffon abbiamo passati momenti difficili

: RT @forumJuventus: GdS, Ilaria D'Amico: "Per Gigi gli obiettivi sono fondamentali. Se oggi non gliene restassero, penso alla Champions, avr… - StefaniaStefyss : RT @forumJuventus: GdS, Ilaria D'Amico: "Per Gigi gli obiettivi sono fondamentali. Se oggi non gliene restassero, penso alla Champions, avr… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018)D’Amico si racconta al settimanale “F” e parla della mazzata die come ha reagito. Cura le sconfitte di Gigi con le coccole, gli è accanto nelle vittorie con l’amore, sogna per lui un mondo di colori e sfumature meravigliose. E le nozze non sono un’ossessione. “Da quanto se ne parla sembra che ci siamo già sposati cento volte. Dove sarebbe l’emozione? Io e Gigi siamo romantici”. E’ tornato in campo dopo due mesi di stop per infortunio parando un rigore e sfoderando tutte le sue virtù. Ha appena compiuto quarant’anni e mentre pensa al futuro, gli resta la malinconia per una “mazzata” passata: quando l’Italia è stata sconfitta dalla Svezia giocandosi la partecipazione al Mondiale. In quel momento di lacrime e sconforto,gli è stata vicina con silenzio e coccole. “L’unica cosa che puoi fare in quel momento è coccolare. ...