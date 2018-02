Il Segreto puntate spagnole | Severo uccide Venancia?

Il Segreto - anticipazioni puntate settimanali da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018 : anticipazioni il Segreto Nella prima settimana di febbraio 2018 e, precisamente da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018, nella soap spagnola Il Segreto, assisteremo ad un nuovo arrivo, che scombussolerà non poco la vita dei Dos Casas ed in particolare di Beatriz. Trame dal 5 al 9 febbraio 2018 Beatriz sta soffrendo terribilmente per amore. Matias ha scelto di stare con Marcela, da cui avrà presto un figlio. La giovane Dos Casas, dopo ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : la scoperta di Mauricio : anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: Emilia aiuta Fe Il successo de Il Segreto non conosce battute d’arresto: ogni giorno più di due milioni di telespettatori si sintonizzano su Canale5 per seguire le vicende degli abitanti di Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che finalmente Mauricio scoprirà la verità sulla partenza di Fe. Mauricio è stato costretto da donna Francisca a lasciare Fe e a sposarsi per ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Gracia ha una notizia da dare! : In casa Miramar ci saranno tristi ed allegre sorprese, questo annunciano le anticipazioni spagnole sulle puntate de Il Segreto. Pedro se ne è andato e non tornerà più. Infatti, dopo aver conosciuto in Russia una ragazza più giovane ed aver chiesto il divorzio a Dolores, seguirà la notizia della sua morte. Che cosa succederà in seguito? Dopo il lutto arriva la gioia per i Miramar Lo strampalato Hipolito, come sappiamo e, come riporta il portale ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 29 gennaio al 2 febbraio 2018 : il dolore di Cristobal : anticipazioni italiane soap il Segreto, da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio Il padre di Cristobal è passato a miglior vita per essere stato colto da un infarto letale. Questo è quanto l’autopsia ha messo i evidenza. Potrà quindi essere sepolto a Madrid, dove verrà trasferito. Francisca ed il figliastro l’hanno fatta franca, almeno per il momento. Chi andrà al suo funerale? anticipazioni Il Segreto Donna Francisca non permetterà ...

Il Segreto - anticipazioni puntate settimana dal 22 al 26 gennaio 2018 : Nuova settimana di anticipazioni sulle puntate della soap Il Segreto, da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2018. L’arrivo di Eusebio ha molta influenza su Cristobal, che finalmente ha trovato pane per i suoi denti. Francisca, altro osso duro da abbattere, però, è dalla parte del figliastro ed anche questa volta ostacolerà la volontà di qualcuno. Il Segreto, anticipazioni italia Eusebio sta sistemando per le feste il figlio adottivo Cristobal. ...

Il Segreto puntate Canale 5 : Eusebio muore per colpa di Francisca e Cristobal Video : Grandi novita' dalle anticipazioni de #Il Segreto di gennaio 2018. L'attenzione è puntata su Francisca Montenegro, decisa a mettere fuori gioco Cristobal. Per riuscire nel suo scopo, la nobildonna si è alleata con Severo e Carmelo che, almeno per il momento, hanno desistito nel denunciare il Garrigues. Come mai? Tutto è da collegare all'arrivo del padre di Cristobal, Eusebio. L'uomo non è cambiato nemmeno un po' e non ha perso tempo per ...

Il Segreto puntate spagnole : una morte colpisce Dolores e Hipolito Video : Le anticipazioni de #Il Segreto non smettono mai di stupirci ma questa volta hanno decisamente scioccato i telespettatori iberici, che di certo non si aspettavano un notizia del genere. In realta', tutto avverra' nel giro di poco tempo e le vite di Hipolito e Dolores saranno segnate per sempre. Nessuno sara' in grado di dare la minima spiegazione su quanto accaduto e nel paesino scendera' ancora l'ombra del terrore e del mistero... Il Segreto ...

Il Segreto puntate spagnole : Candela muore - ecco il reale motivo Video : Dalle anticipazioni spagnole de #Il Segreto sappiamo finalmente la reale motivazione sulla morte di Candela. Perché Venancia si è accanita contro di lei, arrivando a rapire suo figlio e a gettarlo sui binari senza la minima pieta'? Dopo tante ipotesi, ecco il retroscena sconvolgente che ha inorridito i telespettatori. Di to i dettagli. Il Segreto, Candela muore per salvare Carmelito Per capire al meglio il tutto, è bene fare un piccolo passo ...

