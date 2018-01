Il Segreto Anticipazioni puntata serale 31 gennaio | Beatriz e Matias si abbandonano

Il Segreto Anticipazioni 31 gennaio 2018 : Lucia fugge da Los Manantiales : Dopo aver confessato la verità su Belèn, la Torres colpisce Camila e scappa su un treno diretto a Madrid.

Il Segreto Anticipazioni : Matias fedele a Marcela - Beatriz con un altro : Anticipazione Il Segreto: Matias chiude con Beatriz, arriva Aquilino Le anticipazioni de Il Segreto annunciano che Beatriz si avvicina ad un altro uomo, Aquilino. Stiamo parlando di una new entry, arrivata a Puente Viejo come partner d'affari di Hernando. Il Benegas tenta di aiutare il Hernando Dos Casas a riprendersi dalla dura crisi in cui è

Anticipazioni Il Segreto : cosa succede a fine febbraio 2018 : Nelle puntate de Il Segreto in onda a fine febbraio 2018, i telespettatori italiani conosceranno Julieta Uriarte (Claudia Galan) ed i fratelli Prudencio (Jose Milan) e Saul Ortega (Ruben Bernal); i tre daranno vita al nuovo triangolo principale della telenovela. Scopriamo insieme tutto quello che succederà attraverso il nostro post riepilogativo di tutte la Anticipazioni principali delle vicende ambientate a Puente Viejo… L’incidente ...

Il Segreto in prima serata - anticipazioni questa sera mercoledì 31 gennaio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Il Segreto: anticipazioni puntata serale di oggi 31 gennaio Matias e Beatriz si incontrano ...

IL Segreto / Lucia lascia Puente Viejo : è un nuovo inizio per i Dos Casas (anticipazioni pomeridiane 31 genna : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata pomeridiana 31 gennaio: Lucia lascia Puente Viejo, lasciando finalmente Camila e Hernando liberi di amarsi. È finito un incubo?

Il Segreto - anticipazioni puntate settimanali da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018 : anticipazioni il Segreto Nella prima settimana di febbraio 2018 e, precisamente da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018, nella soap spagnola Il Segreto, assisteremo ad un nuovo arrivo, che scombussolerà non poco la vita dei Dos Casas ed in particolare di Beatriz. Trame dal 5 al 9 febbraio 2018 Beatriz sta soffrendo terribilmente per amore. Matias ha scelto di stare con Marcela, da cui avrà presto un figlio. La giovane Dos Casas, dopo ...

Anticipazioni Il Segreto : NAZARIA - FRANCISCA e la lettera di MAURICIO per FE : I telespettatori italiani de Il Segreto stanno per fare la conoscenza di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas), la sposa per procura di MAURICIO Godoy (Mario Zorrilla): fin dal suo arrivo a Puente Viejo, l’ultima arrivata terrà a “marcare il territorio” con la povera Fe Perez (Marta Tomasa Worner) e, ricordando a quest’ultima che è lei la legittima consorte del capomastro di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas), non esiterà ...

Una Vita anticipazioni 2018 Canale 5 : Simon ha un Segreto Video : Nella puntata di oggi di #Una Vita, abbiamo visto Cayetana apprendere la verita' sulla morte di Carlota e German, dopo la crisi di nervi che l'ha messa al centro dell'attenzione della cena organizzata da Teresa. Ovviamente Fabiana non le ha raccontato come sono andate esattamente le cose, per non destabilizzarla ulteriormente. Come reagira' Cayetana quando scoprira' che è stata proprio lei ad uccidere sua figlia Carlota e il marito German, che ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : ritorna Candela - morirà? : Arrivano brutte notizie dalla Spagna a proposito della soap Il Segreto. Nei prossimi mesi assisteremo a un grande ritorno, quello di Candela Mendizabal. La moglie di Severo tornerà a Puente Viejo insieme al piccolo Carmelito dopo essere stata a lungo nascosta e creduta morta. L'arrivo di Candela coinciderà con l'esplosione de La Quinta. A mettere l'ordigno sarà il cattivo Cristobal Garrigues. Scopriamo subito che cosa accadrà nelle prossime ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 5-9 febbraio 2018 : arriva il nuovo amore di Beatriz! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 5 febbraio a venerdì 9 febbraio 2018: Aquilino Benegas corteggia Beatriz ed entra in affari con Hernando! Anticipazioni Il Segreto: Francisca trama contro Severo e Cristobal! Nazaria punzecchia Fe che è sempre più affranta! Camila riesce a mettersi sulle tracce di Belen grazie a Nicolas! Aquilino inizia a corteggiare Beatriz… Nuovi personaggi in arrivo, pronti a ...

IL Segreto - anticipazioni puntata pomeridiana del 31 gennaio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 31 gennaio 2018: Fe cerca di evitare che Mauricio sposi Nazaria ma non ci riesca: sia pure a malincuore, lui firma il contratto di matrimonio. Adela è partita ma torna poco dopo perché ha capito di amare Carmelo. Lucia afferma che la piccola Belen si trova a Cuba e, nel tentativo di scappare, colpisce Camila: esce di scena salendo su un treno diretto a Madrid. Ora Hernando può finalmente ...

IL Segreto - anticipazioni puntate dal 5 al 9 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 5 a venerdì 9 febbraio 2018: Beatriz torna a casa dopo aver fatto recapitare a Matias una lettera d’addio. Hernando è preoccupato per la visita di un possibile socio, Aquilino Benegas. Beatriz conosce Aquilino che non rimane indifferente al fascino della ragazza. Francisca spiega a Mauricio come ha intenzione di ingannare tutti per ottenere quello che vuole. Alfonso commenta con ...

