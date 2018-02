Il Regno Unito potrebbe registrare un peggioramento economico dopo la Brexit

Regno Unito - Carney - Bank of England - vede segnali di ripresa per i salari : Teleborsa, - Il governatore della Banca d'Inghilterra, Mark Carney, si attende, per quest'anno, una ripresa della crescita del reddito delle famiglie britanniche, dopo una stretta durata fin troppo ...

Brexit : sarà un flop per l’economia del Regno Unito in qualsiasi scenario - lo rivela un’analisi top secret del governo : Una nuova analisi del governo sull’impatto della Brexit, che avrebbe dovuto restare segreta, svela che il Regno Unito si ritroverà in condizioni economiche peggiori dopo aver lasciato l’UE, in qualsiasi scenario possibile, secondo quanto rivelato da BuzzFeed News. Questa analisi esamina 3 degli scenari più plausibili della Brexit: In uno scenario senza accordo, la crescita del Regno Unito si ridurrà dell’8% nei prossimi 15 anni rispetto alle ...

Brexit - il documento segreto del governo : “Regno Unito perderà tra 2 e 8% del Pil” : La Brexit causerà al Regno Unito una perdita tra il 2 e l’8% del Pil. Lo dice un rapporto interno realizzato per conto dello stesso governo di Londra, destinato a rimanere in ambienti governativi ma fatto trapelare nelle ultime ore da Buzzfeed, che ipotizza effetti negativi per tutti i settori dell’economia. Il documento stima una perdita di 8 punti di Prodotto interno lordo entro 15 anni in caso di un mancato accordo con l’Unione Europea, ...

Monster Hunter World e Dragon Ball FighterZ da record nella classifica di vendite del Regno Unito : Le due uscite più importanti del mese di gennaio sono in vetta alla classifica di vendite UK della scorsa settimana e per un motivo o per l'altro sono entrambi dei record per i rispettivi franchise.Monster Hunter World, secondo quanto riportato da Eurogamer.net e rivelato a GfK Chart-Track, è "di gran lunga" il gioco della serie che ha venduto di più nella prima settimana sul mercato superando il precedente record di Monster Hunter Generations. ...

Le richieste del Regno Unito minacciano le trattative sulla Brexit : Teleborsa, - La transizione accende lo scontro tra Gran Bretagna e UE. Il primo ministro inglese Theresa May sta combattendo su più fronti, con i critici all'interno del suo partito conservatore che ...

Regno Unito - voto locale a 16 anni : il Galles pronto a dire sì - : Dopo la Scozia, anche i sedicenni e diciassettenni Gallesi potranno recarsi alle urne. Ma restano esclusi dalle elezioni nazionali britanniche

Preordini HomePod iniziati in USA - Regno Unito e Australia - : Anche se la commercializzazione parte da solamente tre paesi, in realtà lo speaker smart di Apple può essere utilizzato ovunque nel mondo , con l'unica limitazione dovuta alla lingua supportata da ...

Regno Unito - PIL visto in aumento nel 4° trimestre : L'economia britannica mantiene elevati tassi di crescita nell'ultima parte del 2017. L'espansione dell'attività si conferma ancora una volta robusta grazie anche alle politiche accomodanti della Bank

Trump visiterà Regno Unito nell'anno : 19.22 Donald Trump visiterà il Regno Unito nei prossimi mesi. Lo ha detto un portavoce di Downing Street, dopo i colloqui a Davos tra il leader Usa e la premier britannica Theresa May Ai funzionari dei due Paesi è stato chiesto di lavorare ai dettagli della visita. Nei giorni scorsi Trump aveva annunciato la cancellazione del suo viaggio a Londra, dove erano previste manifestazioni di massa contro il suo arrivo,per l'apertura della nuova ...

Una buona notizia per la musica dal vivo nel Regno Unito : Il governo farà una legge che, in pratica, impedirà a chi si trasferisce in un nuovo condominio di lamentarsi dei rumori dei locali notturni The post Una buona notizia per la musica dal vivo nel Regno Unito appeared first on Il Post.