Il piccolo Isaiah deve morire : la decisione shock di un giudice britannico : L'anno scorso era accaduto al piccolo Charlie, stavolta a Isaiah. Ancora una volta, la sentenza di un giudice britannico interviene in un ambito molto delicato. Il magistrato britannico ha autorizzato i medici del King's College Hospital a staccare la spina. Isaiah, 11 mesi, ha un grave danno cerebrale (causato dalla carenza di ossigeno) ed è tenuto in vita artificialmente sin dalla nascita. Il padre e la madre non hanno mai perso la speranza, ...

L'Alta Corte britannica si pronuncia sul piccolo Isaiah come su Charlie : staccare la spina : Contro il volere dei genitori l'ordine è di spegnere le macchine che tengono in vita il bimbo di 11 mesi. Esattamente come il piccolo Charlie Gard

Gb - 'Giusto staccare la spina al piccolo Isaiah'. La sentenza contro il volere dei genitori : ... il bambino inglese al centro di un lungo contenzioso legale, concluso lo scorso anno, dopo almeno quattro livelli di giudizio e la consultazione di esperti in tutto il mondo, da New York a Roma, con ...

Per i giudici è giusto staccare la spina al piccolo Isaiah - anche se i genitori non sono d'accordo : L'Alta Corte del Regno Unito ha dato il via libera al King's College Hospital di Londra a staccare, contro il volere dei genitori, la spina al piccolo Isaiah, 11 mesi. Isaiah ha subito un grave danno cerebrale alla nascita e sopravvive grazie ai macchinari per la ventilazione artificiale. Secondo i medici non risponde alle stimolazioni e il giudice concorda che non sia "nel suo miglior interesse" continuare così. I genitori contestano ...