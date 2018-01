Il nuovo album di Ariana Grande in arrivo nel 2018 lascerà il segno | parola di Charlie

JUSTIN BIEBER / Dopo la delusione per il mancato Grammy arriva un nuovo album? : JUSTIN BIEBER non ha conquistato i premi attesi nel corso della cerimonia dei Grammy Awards 2018. Ma presto potrebbe arrivare per lui un nuovo album, come anticipato da Luis Fonsi.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 02:17:00 GMT)

Sfera Ebbasta : il nuovo album “Rockstar” è già disco di PLATINO! : Sfera Ebbasta continua a raccogliere successi con il suo nuovo disco “Rockstar”– prodotto dall’amico e storico collaboratore Charlie Charles – uscito il 19 gennaio. A solo una settimana dalla sua pubblicazione, l’album ha già raggiunto la certificazione di disco di PLATINO! Questo vuol dire che fino ad ora ha venduto più di 50.000 copie. Congratulazioni Sfera! via GIPHY Un traguardo davvero importante, se ...

I Calexico raccontano il nuovo album : "L'amore è il filo che ci tiene uniti" : Con i Celexico si è parlato anche di politica, società e uguaglianza: "I miei genitori hanno votato per i conservatori, hanno votato per Trump", racconta Joey Burns, "e questa cosa mi ha davvero ...

“Brasil” il nuovo album di Mario Biondi in uscita il 9 marzo : Il 2018 di Mario Biondi sarà all’insegna dei grandi appuntamenti, dal debutto al Festival di Sanremo a quello nei due più importanti palazzetti italiani, passando... L'articolo “Brasil” il nuovo album di Mario Biondi in uscita il 9 marzo su Roma Daily News.

NOEMI/ nuovo album prima di Sanremo 2018 : "Voglio sentirmi diva - è il mio disco più femminile" : NOEMI a Sanremo 2018: poco rosa? “Allora porterò all'Ariston l'immagine di una donna forte”, promette la cantante romana. Le ultime notizie sull'artista(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 22:02:00 GMT)

ZIBBA nel nuovo album - 'Le Cose' - tante collaborazioni... Elodie - Alex britti - Diego Esposito - Marco Masini... : Da oggi è in rotazione radiofonica, in vendita sui digital store e in ascolto sulle piattaforme streaming, Quando stiamo bene il nuovo singolo di ZIBBA in duetto con Elodie . Il brano anticipa l'uscita prevista per il 2 febbraio di Le Cose , nuovo album cel cantautore in uscita con la neonata ...

I Decibel a Sanremo 2018 con Lettera al Duca - un omaggio a David Bowie : le prime anticipazioni sul tour e il nuovo album : Il ritorno del Decibel a Sanremo 2018, dopo la reunion annunciata con l'album Noblesse Oblige, uscito nel 2017. La band parteciperà alla gara dei Big del Festival con il brano Lettera al Duca. La canzone dei Decibel a Sanremo 2018 consiste in una dedica speciale: su una musica fortemente evocativa, il testo si dispiega come una Lettera in cui il Duca (in riferimento a David Bowie, il Duca Bianco) scrive loro alcuni pensieri. Non è la prima ...

DJ Koze : nuovo album in arrivo su Pampa Records : Knock Knock - : ... l'artista tedesco Stefan Kozalla aka DJ Koze , oltre all'annuncio del nuovo ed atteso album, dopo quasi cinque anni dall'ultimo LP, ci regala in free streaming due singoli estratti: Seeing Aliens e ...

Accettare di Essere qui nel nuovo album di Emma tra pop - elettronica e funk (audio) : Il nuovo album di Emma Marrone segna il grande ritorno in musica dell'artista salentina. Anticipato da L'Isola, il disco raggiunge il mercato il 26 gennaio conquistando immediatamente le classiche di vendita. C'è tutta Emma, in questo disco che definisce come quello della maturità, soprattutto nel brano Le ragazze come me nel quale si racconta della sua forza. Spesso portata a esempio da molte ragazze, l'artista sente il peso di questa ...

Audio - testo e traduzione di Dangerous Night - il nuovo singolo dei Thirty Seconds To Mars aspettando l’album di inediti : Il nuovo singolo dei Thirty Seconds To Mars s'intitola Dangerous Night, nuovo brano che segue a ruota Walk On Water. I due singoli anticipano il nuovo album di inediti, il loro quinto progetto discografico, annunciato diversi mesi fa. A cinque mesi di distanza dal rilascio di Walk On Water, singolo che ha segnato il ritorno della band sul mercato discografico, esce il nuovo brano Dangerous Night, scritta da Jared e Shannon Leto, in cui si ...

EMMA - ESSERE QUI/ Oggi esce il nuovo album : tracklist - le date del Tour e gli Instore : EMMA, ESSERE qui è il titolo del nuovo album, disponibile dal 25 gennaio 2018. La cantante svela anche le date del Tour e gli appuntamenti con gli Instore per i fan.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 04:10:00 GMT)

