Il mondo del calcio piange Azeglio Vicini

Lutto nel mondo del calcio : ci lascia uno dei protagonisti delle 'notti magiche' : Quel campionato del mondo è stato il suo più grande rammarico: ' Avremmo meritato di vincerlo, siamo stati sfortunati . Non perdemmo mai sul campo: 6 vittorie e un pari arrivando terzi, l'Argentina ...

Scherma - la Criscio vince la prova di Coppa del mondo in Usa La sciabolatrice del Club Scherma per la prima volta sul gradino più alto del podio : ... la francese Sarah Noutcha per 15-10 in semifinale ed infine la giapponese Misaki Emura per 15-11 nell'ultimo atto della manifestazione che contava ben 170 tiratrici presenti da tutto il Mondo. Per ...

“Chahrazad non è marocchina” di Fatima Mernissi : il difficile accesso delle donne al mondo dell’istruzione : “L’arabo soggiogato, umiliato, disprezzato, subirà una metamorfosi e diverrà persona sovrana in grado di esercitare la sua sovranità, il giorno in cui sarà allattato da una madre sovrana. E la sovranità dell’individuo passa attraverso l’accesso al sapere valorizzante”. Con questa affermazione Fatima Mernissi ci catapulta nel nucleo centrale di questo suo lavoro, pubblicato in Italia […]

Nasce Casa SIAE Area Sanremo - una semisfera multimediale per incontri sul mondo della musica : Nasce Casa SIAE Area Sanremo, una semisfera multimediale nel centro storico di Sanremo che, durante il Festival della Canzone Italiana, accoglierà autori, editori, produttori, discografici e giornalisti per un confronto con il pubblico sulle tematiche legate al mondo della musica. Casa SIAE Area Sanremo ospiterà i protagonisti del Festival di Sanremo, quelli della scena musicale nostrana, ma anche i giovanissimi di Area Sanremo Tour, il ...

La tecnologia dietro al Bitcoin potrebbe cambiare il mondo della sanità : Seppure i principi da cui sono nati Bitcoin e criptovalute siano stati inizialmente sfruttati e sperimentati in campo economico, la stessa tecnologia ha il potenziale adatto per rinnovare radicalmente numerosi settori industriali, incluso il mondo della sanità. La blockchain (tradotto: catena di blocchi) è un sistema che registra transazioni su blocchi collegati tra loro e li archivia in registri crittografati. Non esiste alcun amministratore, ...

La tecnologia dietro al Bitcoin potrebbe cambiare il mondo della sanità : Nel settore sanitario, le blockchain potrebbero rivelarsi incredibilmente utili nella gestione e archiviazione dei più disparati documenti di carattere medico

Lutto nel mondo del calcio : addio ad Azeglio Vicini - ex CT della Nazionale Italiana : L'ex commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Azeglio Vicini, è deceduto nella mattinata di oggi. Ha allenato l'Italia nel Mondiale del 1990 L'ex commissario tecnico della Nazionale Azeglio ...

mondo DELLA CULTURA E SOCIETA' CIVILE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA DI FABIO VENEZIA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI : La sua azione dimostra che sviluppo e mafia sono incompatibili, che un'economia durevole e virtuosa si può costruire isolando ogni forma di criminalità organizzata e che le aree interne possono ...

Incontro all'Onu - l'Italia ambasciatrice dello sport nel mondo : Lo sport infatti "non è solo per gli atleti, ma per tutti" ed è per questo che "non lascia nessuno dietro" ma coinvolge tutti, perché all'interno di un contesto sportivo ogni differenza si annulla. A ...

Addio a Francisco - muore a 113 anni l’uomo più vecchio del mondo : Addio a Francisco, muore a 113 anni l’uomo più vecchio del mondo Francisco Nunez Olivera è morto nella sua casa in Extremadura, in Spagna, dove era nato e dove viveva con la famiglia. Lo scorso dicembre aveva compiuto il suo 113esimo compleanno.Continua a leggere Francisco Nunez Olivera è morto nella sua casa in Extremadura, in […] L'articolo Addio a Francisco, muore a 113 anni l’uomo più vecchio del mondo sembra essere il primo su NewsGo.

Sci - Coppa del mondo : il parallelo di Stoccolma incorona Zenhaeusern e Haver Loeseth : LE CLASSIFICHE GENERALI DI Coppa DEL Mondo Questa la classifica generale di Coppa del Mondo di sci alpino maschile dopo lo slalom parallelo di Stoccolma , con i piazzamenti degli azzurri, : 1. ...

Sinnai - Andrea Atzeni campione del mondo col suo canarino : ... primo luogotenente dell'Esercito italiano, capo musica della banda musicale della Brigata Sassari da trent'anni: Andrea Atzeni è ora anche Medaglia d'oro, campione del mondo col suo canarino rubino ...

Classifiche Coppa del mondo e di Slalom aggiornate - Altri Sport : Queste le Classifiche di Coppa del Mondo aggiornate dopo il City Event di Stoccolma: Coppa DEL Mondo - CLASSIFICA GENERALE : 1. Hirscher , Aut, 1294 punti; 2. Kristoffersen , Nor, 1045; 3. Svindal , ...

Classifiche Coppa del mondo e Slalom D aggiornate - Altri Sport : Queste le Classifiche di Coppa del Mondo femminile aggiornate dopo il City Event di Stoccolma: Classifica generale Coppa del Mondo : 1. Shiffrin , Usa, 1513 punti; 2. Holdener , Svi, 842; 3. 3. Vlhova ...