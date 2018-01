Silvio Berlusconi - il New York Times vota per lui : 'Statista saggio e moderato - è il nonno d'Italia' : ... 'gli analisti politici concordano sul fatto che l' unica scommessa sicura nelle prossime cruciali elezioni del 4 marzo in Italia è che Berlusconi tornerà come una forza importante nella politica ...

"America First - ma non da sola" Trump a Davos fa il moderato "Sì a commercio globale se equo" : "Come presidente degli Stati Uniti porro' sempre 'America First', come i leader degli altri paesi dovrebbero fare". Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump da Davos al World Economic Forum. "America First non significa America da sola, quando gli Stati Uniti crescono, cosi' cresce il mondo". Segui su affaritaliani.it

Borsa - Tokyo chiude in moderato ribasso : Nikkei perde lo 0 - 16% : La Borsa di Tokyo termina l'ultima seduta della settimana con il segno meno. L'indice Nikkei lascia sul terreno lo 0,16%, a quota 23.631,88. Sul mercato dei cambi lo yen tratta a un valore di 109,30 ...

Tajani - moderato ma nemico dei burocrati : ... ma ha scelto di farlo rispettando le forme e i tempi della politica, e se si vuole anche delle istituzioni. " Sto bene dove sto ". Un sentiero stretto e da percorrere controvento, come può essere la ...

Valanghe Friuli Venezia Giulia : pericolo da moderato a debole : “Sulle Alpi pericolo Valanghe 2 (moderato). I forti venti dei giorni scorsi hanno rimaneggiato il manto nevoso. Sopra i 1900-2000 m sono presenti e ben riconoscibili piccoli accumuli da vento, che possono essere staccati generalmente con forte sovraccarico. In siti localizzati, in particolare sui pendii più ripidi e alle esposizioni settentrionali, non si esclude che il distacco possa avvenire al passaggio del singolo ...

Fed - l'economia USA cresce a un ritmo modesto-moderato : E' quanto ha reso noto la Federal Reserve nel suo Beige Book, il rapporto pubblicato ogni sei settimane sullo stato di salute dell'economia americana , condotto nei 12 distretti in cui opera la banca ...

Elisa Isoardi : "Le nozze con Salvini? Aspetto che me lo chieda. Lui è un uomo meraviglioso - moderato e paziente" : Elisa Isoardi, 35 anni, modella e conduttrice italiana si racconta al settimanale "Oggi" (in edicola da domani). Argomento predominante: la sua relazione con Matteo Salvini, leader della Lega.Le nozze con Salvini? Sto ancora aspettando che me lo chieda. E se gestisse il paese come la sua vita privata saremmo in ottime mani. Così dice Elisa Isoardi nell'intervista, in cui fa anche un endorsement politico per il fidanzato:Io e Matteo stiamo ...

I dodici mesi di Tajani : riformatore moderato al timone dell'Europa : Due episodi raccontano, forse meglio di tanti discorsi ufficiali e di tante missioni internazionali, chi è Antonio Tajani e come ha interpretato il ruolo di presidente del Parlamento europeo, in questo primo anno di mandato.Era il 4 luglio scorso e contrasse le labbra con irritazione, sentendo a Strasburgo il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, definire «ridicolo» il Parlamento, perchè in pochi partecipavano ...

Il volto moderato del Carroccio ora strizza l'occhio ai falchi leghisti : La virata in campagna elettorale per avvicinarsi a Salvini Adesso le scuole di pensiero sono due. Per la prima, Attilio Fontana ha fatto una gaffe (poi, a loro volta, i sostenitori di questa tesi si ...

Migranti : Romani - Fontana moderato - frase infelice è incidente : Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Attilio Fontana è un politico moderato, preparato e non superficiale: la frase, assolutamente infelice, pronunciata ieri è sicuramente frutto di un incidente a cui ha già rimediato. Confido, conoscendolo e stimandolo, nella sua capacità di affrontare il tema dell’immigra

Di Maio : "Se Fontana moderato io Ghandi" : A Berlusconi che lo chiama "meteorina": "Saremo la meteora che farà estinguere i dinosauri della politica".E autoironizza:"I miei difetti? Sbaglio congiuntivi".Sul programma:"Cambieremo la legge ...

M5S - Di Maio : "No all'obbligo - ma raccomandazioni sui vaccini Se Fontana è moderato io Gandhi" : Berlusconi e centrodestra, vaccini e futuro del Movimento. Luigi Di Maio parla da candidato premier, tocca gli argomenti dell'attualità politica tra avversari e possibile squadra di governo. "Berlusconi dice che siamo peggio dei post comunisti, che loro sono moderati e noi estremisti.. ma dopo la frase di Fontana sulla razza bianca ...