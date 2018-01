Il Milan vuole il bis | Lazio col dente avvelenato a San Siro

Il Milan vuole un giovane attaccante gallese : Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è forte l'interesse del Milan per la punta classe 1999 Tyler Roberts, giovane talento in forza al West Bromwich Albion .

Milano - treno deragliato. Famigliari delle vittime di Viareggio : “Anti deragliamento obbligatorio”. Ansf : “L’Europa non vuole” : È un dispositivo anti-deragliamento, del quale si è parlato – e tanto – dopo la strage di Viareggio. E infatti oggi tra i primi a intervenire in giornata sono stati propri i familiari delle vittime dell’incidente del 2009: “Bisogna renderlo obbligatorio”. Un sistema di sicurezza in più, sulla cui efficacia non tutti concordano. Ma che anche Trenitalia ha sperimentato negli anni. Il convoglio di trenord deragliato ...

Pastore all’Inter?/ Calciomercato news - il Flaco dice si a Milano ma non vuole rompere con il Psg : Javier Pastore all'Inter? i tifosi nerazzurri sognano l'approdo dell'argentino in questa finestra di Calciomercato ma il divorzio con il Psg appare davvero difficile. (Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 09:42:00 GMT)

Gustavo Gomez al Boca?/ Calciomercato Milan - il difensore diventa un caso. Si vuole chiudere entro giovedì : Gustavo Gomez al Boca Juniors? Il difensore diventa un caso di Calciomercato in casa Milan. Il paraguaiano vuole solo gli argentini ma è tensione tra le due società. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 16:08:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Zanellato in prestito : lo vuole Zenga (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: da Milanello potrebbe fare le valigie il giovane centrocampista del club meneghino, Niccolò Zanellato(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:01:00 GMT)

Calciomercato Milan - Deulofeu vuole l’Italia : Calciomercato Milan, Deulofeu-Milan ipotesi contatto German Deulofeu è sul mercato, il Barcellona dopo il clamoroso acquisto di Coutinho per 160 milioni dal Liverpool, cresca di piazzare in uscita qualche colpo. Dopo aver ceduto all’Inter Rafinha, il Barcellona cerca di piazzare Deulofeu in prestito in qualcue squadra, nelle ultime ore è saltato il nome del Milan. Sarebbe un ritorno, e sarebbe una meta preferita dal giocatore, tanto ...

Calciomercato Milan/ News : Deulofeu vuole tornare - ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: Gerard Deulofeu vuole tornare, lo ha manifestato ad alcuni ex compagni. La società non è interessata.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:45:00 GMT)

Calciomercato Milan : Sergio Ramos vuole Bonucci al Real Madrid : Inutile la rete siglata da Barella ( VIDEO GOL) Dove vedere Cagliari-Milan, diretta tv e live streaming Serie A oggi 21/1

Cagliari-Milan in tv - dove vedere la diretta : Gattuso vuole continuare a vincere : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Cagliari-Milan, rossoneri per il bis consecutivo Un gol di Bonucci , il primo della sua prima, fin qui difficile, ...

Milan - Sergio Ramos vuole Bonucci al Real Madrid : Milan, Sergio Ramos vuole Bonucci al Real Madrid Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Sergio Ramos vuole Bonucci – Non è finora una stagione da ricordare per Leandro Bonucci, alla prima con la maglia del Milan. Dopo il trasferimento dalla Juventus, sono arrivate diverse prestazioni sottotono e i primi mugugni per l’operazione rossonera. Sergio ...

Calciomercato Milan - bufera Gomez : vuole il Boca : Milan, IL PRESIDENTE: ACQUISTO REGOLARE Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio

Volley - si accende il mercato. Zaytsev cerca un posto da opposto - Milano vuole sognare. Leon vicinissimo a Perugia? : Siamo soltanto a gennaio ma il mercato del Volley inizia a entrare in fibrillazione. La stagione deve ancora entrare nel clou e si iniziano a organizzare i primi colpi. Si sa già da alcune settimane che il colpo dell’estate riguarda Leon, vicinissimo a Perugia: si parla di un ingaggio di circa un milione di euro per il fortissimo schiacciatore cubano (ma giocherà in Nazionale con la Polonia dal prossimo anno). Wilfredo avrebbe ormai ...

Milan - il Villarreal vuole lo sconto per Bacca : i dettagli : Il Villarreal al lavoro per ottenere uno sconto sui 15,5 milioni che servono per riscattare Carlos Bacca dal Milan. Questa lo scenario svelato dalla Gazzetta dello sport che conferma quanto anticipato da calciomercato.com nei giorni scorsi ( leggi qui) .

Calciomercato Inter - senti l’agente di Gaitan : “Vuole l’addio. Trasferimento a Milano? Ecco cosa dico” : Calciomercato Inter – Lisandro Lopez è ormai in dirittura d’arrivo ma non sarà l’unico colpo dell’Inter di questo gennaio. I nerazzurri trattano anche per Rafinha e Ramires. Ma non solo. L’intenzione del club meneghino è quella di ‘liberarsi’ di Joao Mario e per questo è stato proposto come pedina di scambio all’Atletico Madrid con Gaitan e Carrasco che piacciono molto all’Inter. Proprio ...