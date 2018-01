: Il medley di #Alexia a #90Special con un salto nel passato da Uh la la la a Happy - OptiMagazine : Il medley di #Alexia a #90Special con un salto nel passato da Uh la la la a Happy - all_music_it : Il medley di Alexia a 90 Special con un salto nel passato da Uh la la la a Happy (video) - cranfan84 : @____Martina__ CORRI CHE TI STAI PERDENDO UN MEDLEY DI ALEXIA PAZZESCHISSIMO - TaineSid : #90Special Piccola Alexia sempre Fantastica! Grande voce! Bello questo medley!!! - IleniaManzo : Me lo ricordavo che Alexia era una tappa, ma ha una grinta assurda e questo medley mi ha riportato all’infanzia! #90special #alexia -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018)a 90ci fa fare unnel tempo con alcuni dei suoi più grandi successi. La vera regina della pop dance raggiunge Nicola Savino per quella che si è dimostrata una presenza immancabile all'interno del programma di Italia1.Si parte immediatamente con Uh la la la, per continuare con alcune delle canzoni più iconiche di quegli anni. Al bordo del palco, anche una cordata di ballerini che ha danzato a ritmo di musica per tutto il tempo, in cuiè apparsa carica come i primi anni in cui ha raggiunto un grandissimo e meritato successo. Non è questa l'unica partecipazione dia 90, che è stata invitata da Nicoala Savino a partecipare a una nuova puntata della prima edizione dello show amarcord del mercoledì sera, nel quale non sono mancate le grandi presenze come quella di Fiorello e Paolo Bonolis. Nella lunga lista di coloro che hanno onorato la ...