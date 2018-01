Il deserto del Sahara riscrive la storia : ossa di un dinosauro sconosciuto Video : La storia del nostro pianeta e degli esseri che lo abitavano diversi milioni di anni fa è in continuo aggiornamento. Scoperte scientifiche negli ultimi anni hanno portato alla luce informazioni straordinarie, specialmente grazie alle nuove tecnologie. Nel Sahara egiziano sono stati ritrovati i resti di un #dinosauro, erbivoro e con il collo lungo, che ha vissuto in quel posto durante il Cretaceo, all'incirca tra 100 e 66 milioni di anni ...

Il deserto del Sahara riscrive la storia : ossa di un dinosauro sconosciuto Video : La storia del nostro pianeta e degli esseri che lo abitavano diversi milioni di anni fa è in continuo aggiornamento. Scoperte scientifiche negli ultimi anni hanno portato alla luce informazioni ...

Il deserto del Sahara riscrive la storia : ossa di un dinosauro sconosciuto : La storia del nostro pianeta e degli esseri che lo abitavano diversi milioni di anni fa è in continuo aggiornamento. Scoperte scientifiche negli ultimi anni hanno portato alla luce informazioni straordinarie, specialmente grazie alle nuove tecnologie. Nel Sahara egiziano sono stati ritrovati i resti di un dinosauro, erbivoro e con il collo lungo, che ha vissuto in quel posto durante il Cretaceo, all'incirca tra 100 e 66 milioni di anni fa. Resti ...

IL PRINCIPE DEL deserto/ Su Iris il film con Antonio Banderas : info streaming (oggi - 29 gennaio 2018) : Il PRINCIPE del DESERTO, il film in onda su Iris oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Tahar Rahim, Antonio Banderas, Mark Strong, alla regia Jean Jacques Annaud. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:53:00 GMT)

Il gelo si abbatte sul Medio Oriente : il deserto dell’Arabia Saudita imbiancato da una fortissima tempesta di neve - grandi accumuli di neve anche in Iran - Siria e Libano [FOTO e VIDEO] : 1/25 ...

IL PRINCIPE DEL deserto/ Su Iris il film con Tahar Rahim e Antonio Banderas (oggi - 29 gennaio 2018) : Il PRINCIPE del DESERTO, il film in onda su Iris oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Tahar Rahim, Antonio Banderas, Mark Strong, alla regia Jean Jacques Annaud. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 09:34:00 GMT)

La Vss Unity di Virgin Galactic torna a volare : completato il 7° test di volo nel deserto del Mojave : La Vss Unity di Virgin Galactic torna a volare. La navetta erede della Spaceshiptwo è decollata dallo spazioporto della compagnia nel deserto di Mojave in California lo scorso 11 gennaio, portando a termine il test di volo numero sette della sua carriera. Al contrario di altre aziende aerospaziali che utilizzano razzi convenzionali, Unity è stata lanciata da un velivolo madre, il Vss Eve che lo ha trasportato fino a circa quindicimila metri di ...

Astronomia : due telescopi nel panorama del deserto di Atacama [FOTO] : Il terreno accidentato del deserto cileno di Atacama offre uno sfondo davvero impressionante ai fotografi – come mostra questa fotografia del telescopio VISTA di ESO (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), ripresa dall’ambasciatore fotografo di ESO Alexandru Tudorica all’osservatorio Paranal. Malgrado che esso sia di gran lunga l’oggetto principale di questa fotografia, VISTA non è l’unico telescopio visibile in ...

Bitcoin & co : dietro i balzi stellari e i tracolli c'è il deserto delle regole : MILANO - Rialzi stellari, tracolli improvvisi, valute sconosciute che valgono quanto aziende da migliaia di dipendenti, startup misteriose protagoniste di raccolte milionarie. L'altra faccia del luna ...

Torna dalla padrona la lince del deserto : Soffriva troppo : Torna a casa il caracat - incrocio tra il caracal (la "lince del deserto) e il gatto - che a novembre scorso aveva destato scalpore perché fotografato mentre passeggiava al guinzaglio per le strade di Milano.Allora persino il Comune di Milano si era mobilitato, chiedendo ai cittadini di aiutare le autorità a rintracciare il proprietario di quell'animale, vietato in Italia perché considerato pericoloso. Dopo qualche giorno si risalì ...

Israele - l'oasi nel deserto delle dittature : Il rapporto stima che circa il 39 per cento dei 7,6 miliardi di persone nel mondo vive in paesi liberi, rispetto al 24 per cento in paesi parzialmente liberi e al 37 per cento in paesi non liberi. ...

Il grande deserto del Sud Italia : 'bus day' e calo nascite per uno spopolamento senza sosta : E c'è la storia di Simona, cosentina, 30 anni e una laurea in Economia all'università della Calabria, insegnante di ruolo in un liceo in provincia di Pisa, dopo un'abilitazione e tre anni di ...

Rara nevicata nel nordovest dell’Algeria : ecco la neve nel deserto del Sahara vista dallo spazio : La missione Sentinel-2, del programma europeo Copernicus, ha ripreso una Rara nevicata nel nord-ovest dell’Algeria, ai margini del deserto del Sahara. Parte del Sahara è stato ricoperto dalla neve il 7 gennaio 2018, nonostante il deserto risulti a volte uno dei luoghi più caldi sulla Terra. In alcuni punti è stata rilevata una quantità di neve fino a 40 cm. Sebbene le temperature precipitino durante la notte, le nevicate sono molto ...

L'esperimento di una cattedrale sigillata nel deserto dell'Arizona (Scienza) : Venerdì 12 Gennaio 2018, Alcune delle migliori scoperte derivano dal semplice verificarsi di una situazione casuale. Come lo strano lucore individuato in una stanza chiusa dal fisico tedesco Wilhelm ...