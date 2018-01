Il caso del giudice Cioffi | ' Mai conosciuto i Cesaro | perché astenermi?'

Cesaro - giudice al meeting Forza Italia; il caso finisce sul tavolo del Csm : Sullo sfondo le bandiere di Forza Italia. In primo piano, invece, quattro uomini in foto e, tra loro, con Francesco Salerno consigliere di Fi alla municipalità di Chiaia, c'è anche...

Pajno : 'caso Bellomo risolto per merito del Consiglio di stato' : 'Anche quest'anno l'arretrato' di Tar e Consiglio di Stato 'si è ridotto; la percentuale è del 12% circa'. È il dato fornito nella sua relazione per l' inaugurazione dell'anno giudiziario dal ...

Roma - lo strano caso della moria di storni : 'Decine di uccelli morti in terra' : Torna a Roma l'incubo storni con guano annesso sulle strade. Ma c'è di più: tanti sono stati trovati morti a piazzale del Verano, Porta Pia e in via Nomentana. 'Gli uccelli cadono morti in terra', ...

caso Cesaro - il tribunale di Napoli interviene sulla presenza del giudice Cioffi alla convention di Forza Italia : Il presidente del tribunale di Napoli Nord, Elisabetta Garzo, dice di riservarsi delle valutazioni a proposito della presunta presenza all'hotel della convention di Forza Italia a Ischia del giudice Giuseppe Cioffi evidenziata dal quotidiano la Repubblica.Cioffi invece tenta di gettare acqua sul fuoco: "Non ho mai preso parte alla convention di Forza Italia ad Ischia - spiega -, mi sono solo trovato il giorno dopo a prendere un caffè con ...

Pd - il caso del “partito delle ostriche” Sette senatori dem hanno presentato davvero l’emendamento che taglia l’Iva : “Il Pd aveva presentato un emendamento per tagliare l’Iva sulle ostriche”. Boom. Peggio che brandire un branzino e scagliarlo contro il partito che ha rinnegato per fondare Liberi e Uguali. Piero Grasso annuncia la sua candidatura da capolista a Napoli e per marcare la distanza ideologica dal Partito Democratico ha tirato fuori questo aneddoto alquanto “gustoso”. Ma sarà poi vero? Per appurarlo bisogna fare un salto indietro di un mese, a fine ...

Gentiloni chi? Primo giorno nella pelle del PdR : Renzi va dalla D'Urso e guarda caso non nomina il premier : Liste chiuse, 'nuovo' inizio. Nel suo Primo giorno nella pelle del PdR (Partito di Renzi), il segretario del Pd fa un consulto con le nonne - le sue "spin doctor" per la campagna elettorale, il suo nuovo bigliettino di visita 'family style' - e poi va a 'festeggiare' in casa di Barbara D'Urso su Canale 5. L'atmosfera ovattata dello studio di 'Domenica live' è perfetta per celebrare la nuova creatura politica risultante dalla difficile ...

Scure di Renzi - caso esclusi nel Pd. 'La migliore squadra per vincere'. Il suk delle liste : I sommersi e i salvati. Festeggiano questi ultimi, naturalmente. Gli altri no. Claudio De Vincenti era finito sorprendentemente fuori lista. Ripescato però nella notte. Andrà a...

Liste Pd - il caso D’Amelio : la presidente del consiglio regionale fatta fuori all’ultimo. In lista De Mita jr. : C’è un audio. Si ascolta Lorenzo Guerini in direzione nazionale Pd annunciare anche la candidatura di Rosetta D’Amelio nel collegio uninominale di Ariano Irpino (Avellino) alla Camera. Poi evidentemente qualcuno deve averci ripensato, perché la signora è stata depennata e al suo posto, nelle Liste ufficiali pubblicate sul sito, è sbucato il nipote di Ciriaco De Mita, Giuseppe De Mita. Il ribaltone si sarebbe consumato sabato a pranzo in un ...

caso Albertazzi - il Verona allo scoperto : il comunicato del club : Nelle ultime ore in casa Verona ha tenuto banco il Caso Albertazzi, pesanti dichiarazioni del calciatore contro il club. Adesso arriva il comunicato di risposta: “L’Hellas Verona FC, a seguito delle gravi dichiarazioni rilasciate dall’ex tesserato, Michelangelo Albertazzi, ha ritenuto doveroso ricostruire sommariamente la vicenda, al fine di fornire una ricostruzione obiettiva dei fatti, nel rispetto dei diretti interessati, della ...

Calciomercato da ridere - lo strano caso di Cabezas dell'Atalanta : Cabezas! Notizie sul tema LIVE Sassuolo-Atalanta, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni Dove vedere Sassuolo-Atalanta, diretta tv e streaming 27 Gennaio 2018 Atalanta, Gasperini: '...

caso Benusiglio - la lettera dell'ex fidanzato : 'Con la morte di Carlotta non c'entro nulla' : Nel corso della puntata di " Quarto grado " in onda venerdì 26 gennaio, Gianluigi Nuzzi e i suoi ospiti sono tornati sul delitto di Carlotta Benusiglio , la stilista 37enne trovata impiccata a un ...

Amanda Knox - 8mila euro per parlare del caso Kercher : Un guadagno di circa 8mila euro per parlare davanti agli studenti del processo che l'ha vista protagonista. Amanda Knox sta prendendo parte a una serie di conferenze nella università americane sul ...

Sanremo - la notte dei duetti tra Neri per caso e il Coro dell'Antoniano : Annalisa con Michele Bravi " "Il mondo prima di te". Due voci che potrebbero riservare qualche sorpresa. Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Touré - "Il coraggio di ogni giorno". Il connubio ...