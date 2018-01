Il cadavere di una donna trovato in due valigie nel Maceratese

Nel Maceratese ritrovato il cadavere di una donna fatta a pezzi e rinchiusa in due valigie : Macabra scoperta nel Maceratese. Il corpo di una giovane donna fatto a pezzi è stato trovato rinchiuso in due valigie abbandonate nelle campagne di Pollenza. I borsoni abbandonati in un fosso sono stati notati da un passante, non lontano dal cancello di una villetta in Via dell’Industria. Pensando che si trattasse di droga o di refurtiva ha chiamat...

Sentono una forte puzza di cadavere - ecco cosa c'era all'interno del negozio Video : I residenti della zona di Via Crucioli a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, hanno sentito un fortissimo odore provenire dal negozio situato sulla via; all'arrivo dei #pompieri però, si è scoperto l'arcano. Altro che cadavere, era il kebab I pompieri sono arrivati in fretta e in furia allertati dai residenti per il forte odore di qualcosa che era in stato di decomposizione; i pompieri hanno subito pensato fosse gas, ma in ...

Calabria - cadavere carbonizzato sotto unauto : ucciso e bruciato : I resti di un cadavere carbonizzato sono stati trovati a Reggio Calabria, sotto una Peugeot 206 incendiata. A fare la macabra scoperta sono stati gli uomini della polizia. La prima ipotesi degli ...

Choc in Campania - trovato il cadavere di una donna : nuda - imbavagliata e legata : Il cadavere di una donna è stato rinvenuto in un appartamento di un edificio in via Caravaggio ad Agropoli. Il cadavere era sul letto, imbavagliato e con le mani legate con dello scotch da...

È di una nordafricana di 46 anni il cadavere trovato a pezzi nei boschi del Veronese : Appartengono a una nordafricana di 46 anni, residente a Verona, i resti del cadavere ritrovato nel pomeriggio di sabato 30 dicembre a Valeggio sul Mincio, tra le province di Verona e Mantova. L’identificazione è arrivata grazie alle impronte digitali rilevate dal medico che ha eseguito domenica sera l’autopsia. ...

cadavere di una donna nel parco : corpo trovato da un passante : Un Cadavere di donna è stato rinvenuto questa mattina intorno alle 8.20 nell'area verde di via Val d'Ala 28, a Prati Fiscali. Sul posto sono arrivati gli agenti di polizia del commissariato Fidene e ...

Verona - il cadavere fatto a pezzi e trovato nei campi è di una marocchina di 46 anni : Il cadavere fatto a pezzi e ritrovato tre giorni fa in un campo nei pressi di Valeggio sul Mincio, nel Veronese, è di una donna marocchina di 46 anni. Lo confermano fonti dei carabinieri di Villafranca, dopo che il sindaco di Valeggio, come riporta il Corriere del Veneto, aveva anticipato questa indicazione. La donna viveva a Verona ed era in Italia da circa 20 anni. Svolgeva lavori saltuari, come badante e addetta alle pulizie. Era separata da ...

